"Мій чоловік!" Дружина Ярмоленка відреагувала на включення його до символічної збірної Євро

Вінгер збірної України в списку 11 найкращих футболістів групового етапу чемпіонату Європи склав компанію Кріштіану Роналду, Мемфісу Депаю та іншим зіркам

Андрій Ярмоленко і його дружина Інна / Фото: Instagram

Дружина Андрія Ярмоленка Інна не залишила без уваги чергове визнання заслуг її чоловіка на нинішньому чемпіонаті Європи. Як ми писали напередодні, вінгер Вест Гема увійшов до символічної збірної групового етапу Євро-2020, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу в трьох матчах.

Партнерами Ярмоленка по символічній збірній від Fantasy Football, опублікованій УЄФА, стали Роналду, Шик, Депай, Доннарумма й інші зірки.

"Це мій чоловік!" – написала англійською у себе в Instagram Інна Ярмоленко, коментуючи присутність Андрія в такій солідній компанії

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Інна Ярмоленко / Фото: Instagram

Раніше Ярмоленко похвалився власним рекордом в соцмережах. Один з найкращих українських футболістів зібрав 300 тисяч шанувальників в Instagram, що, правда, в 1000 разів менше, ніж у Роналду.

Утім, про Ярмоленка на Євро говорять майже так само голосно, як про Кріштіану. І причина – не тільки в результативності на полі, а й епатажній поведінці поза ним. Якщо знаменитий португалець на одній з прес-конференцій прибрав напої спонсорів подалі, то лідер української збірної учинив з точністю до навпаки.

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