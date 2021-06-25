26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

"Мій чоловік!" Дружина Ярмоленка відреагувала на включення його до символічної збірної Євро

Олег Люлька Олег Люлька
25 червня, 15:16
Копіювати лінк
Вінгер збірної України в списку 11 найкращих футболістів групового етапу чемпіонату Європи склав компанію Кріштіану Роналду, Мемфісу Депаю та іншим зіркам
Андрій Ярмоленко і його дружина Інна
Андрій Ярмоленко і його дружина Інна / Фото: Instagram

Дружина Андрія Ярмоленка Інна не залишила без уваги чергове визнання заслуг її чоловіка на нинішньому чемпіонаті Європи. Як ми писали напередодні, вінгер Вест Гема увійшов до символічної збірної групового етапу Євро-2020, забивши два голи і зробивши одну результативну передачу в трьох матчах.

Партнерами Ярмоленка по символічній збірній від Fantasy Football, опублікованій УЄФА, стали Роналду, Шик, Депай, Доннарумма й інші зірки.

"Це мій чоловік!" – написала англійською у себе в Instagram Інна Ярмоленко, коментуючи присутність Андрія в такій солідній компанії

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Інна Ярмоленко
Інна Ярмоленко / Фото: Instagram

Раніше Ярмоленко похвалився власним рекордом в соцмережах. Один з найкращих українських футболістів зібрав 300 тисяч шанувальників в Instagram, що, правда, в 1000 разів менше, ніж у Роналду.

Утім, про Ярмоленка на Євро говорять майже так само голосно, як про Кріштіану. І причина – не тільки в результативності на полі, а й епатажній поведінці поза ним. Якщо знаменитий португалець на одній з прес-конференцій прибрав напої спонсорів подалі, то лідер української збірної учинив з точністю до навпаки.

Дивіться божевільний гол Ярмоленка Нідерландам

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти