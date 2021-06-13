Мені потрібно на тренування: перші слова Крістіана Еріксена після зупинки серця

Крістіан Еріксен поспілкувався по відеозв'язку з головним тренером і партнерами у збірній Данії після зупинки серця. Футболіст жартує, що йому потрібно на тренування

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Данії Каспер Юльманд розповів про першу розмову з Крістіаном Еріксеном після зупинки серця спортсмена в матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1).

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"Ми всі розмовляли з ним сьогодні вранці по відеозв'язку, і ми побачили його усмішку на екрані. А потім він каже:" Як справи? У вас вигляд гірший, ніж у мене. Я відчуваю, що мені потрібно на тренування зараз", – з усмішкою розповів тренер, якого цитує rpp.pe.

Юльманд зазначив, що Крістіан продемонстрував свою головну рису: "Думай про інших, а не про себе".

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