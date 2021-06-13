Мені потрібно на тренування: перші слова Крістіана Еріксена після зупинки серця

Головний тренер збірної Данії Каспер Юльманд розповів про першу розмову з Крістіаном Еріксеном після зупинки серця спортсмена в матчі Євро-2020 проти Фінляндії (0:1).
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"Ми всі розмовляли з ним сьогодні вранці по відеозв'язку, і ми побачили його усмішку на екрані. А потім він каже:" Як справи? У вас вигляд гірший, ніж у мене. Я відчуваю, що мені потрібно на тренування зараз", – з усмішкою розповів тренер, якого цитує rpp.pe.
Юльманд зазначив, що Крістіан продемонстрував свою головну рису: "Думай про інших, а не про себе".
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"Крістіан хоче, щоб ми продовжували грати, тому ми зробимо це. Ми будемо грати за Крістіана. Він у надійних руках, наше завдання – підняти настрій гравцям і підготувати їх до четверга до другої гри проти Бельгії", – додав він.