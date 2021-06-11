Міс Північної Македонії: меблі в квартиру можна замовити у дівчини Велковскі

Тамара Чупріна вчилася на медика і працює в компанії з виробництва меблів

Тамара Чупріна - дівчина Дарко Велковскі

Захисник Дарко Велковскі був в числі тих, хто кував історичний успіх Північної Македонії – здобував путівку на Євро-2020.

Саме його гол допоміг македонцям пройти Косово (2:1) у півфіналі плей-офф Ліги націй. А після перемоги у фіналі в Тбілісі над Грузією (1:0) в соцмережах Тамара Чупріна написала: "Ти моя гордість".

Дарко і Тамара разом вже близько чотирьох років. Вони не люблять розповідати про своє особисте життя, але судячи за профілем Тамари в соцмережах, дівчина зараз працює в компанії з виробництва меблів на замовлення. Також вона закінчила медичний факультет в Університеті Святих Кирила і Мефодія в Скоп'є.