Міс збірної Угорщини: якщо надумали одружитися – дружина Гулачі вам допоможе

Кохана голкіпера Лейпцига спеціалізується на організації весіль і піклується про тварин

Діана - дружина Петера Гулачі

Після відходу Габора Кірая основним воротарем збірної Угорщини став Петер Гулачі. Голкіпер п'ять років був на контракті у Ліверпуля, але не провів за мерсисайдців жодного матчу. Більше поневірявся по орендах в нижчих англійських лігах. Але набрався досвіду і став основним воротарем Лейпцига, отримавши виклик на Євро-2020.

А тиждень тому Петер відмітив п'яту річницю шлюбу. І якщо для багатьох підготовка до весілля – це стрес, то у Гулачі з цим проблем не було. Всі турботи на себе взяла його дружина Діана. Адже вона, як раз і спеціалізується на організації весіль. У дівчини своє агентство, яке виконає для молодят будь-який каприз. А ще Діана любить подорожувати і піклуватися про тварин.