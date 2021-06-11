Міс збірної Шотландії: Крейг Гордон покинув дружину заради телеведучої

Саммер Харл працювала телеведучою на клубному каналі Селтіка, коли закрутила роман із воротарем команди

Саммер Харл - дружина Крейга Гордона

Під час Євро-2012 шотландський воротар Крейг Гордон працював на телебаченні і тренував напівпрофесійний Дамбартон. Він всерйоз подумував про тренерську роботу, оскільки травма коліна не давала продовжити кар'єру.

Але після дворічної паузи Крейг набрався здоров'я і знову вийшов на поле. Контракт голкіперу запропонував гранд шотландського футболу Селтік. З "кельтами" Гордон не тільки п'ять разів ставав чемпіоном Шотландії, але і круто змінив своє життя.

Після восьми років шлюбу Крейг розлучився зі своєю дружиною, з якою виховував двох дочок, і одружився на телеведучій клубного каналу Селтіка Саммер Харл. 19 квітня 2021 року у пари народився син Ейс Харлоу Гордон. А рівно через місяць Крейг отримав виклик на Євро-2020.