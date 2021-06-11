11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Міс збірної Шотландії: Крейг Гордон покинув дружину заради телеведучої

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 09:50
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Саммер Харл працювала телеведучою на клубному каналі Селтіка, коли закрутила роман із воротарем команди
Саммер Харл - дружина Крейга Гордона
Саммер Харл - дружина Крейга Гордона

Під час Євро-2012 шотландський воротар Крейг Гордон працював на телебаченні і тренував напівпрофесійний Дамбартон. Він всерйоз подумував про тренерську роботу, оскільки травма коліна не давала продовжити кар'єру.

Але після дворічної паузи Крейг набрався здоров'я і знову вийшов на поле. Контракт голкіперу запропонував гранд шотландського футболу Селтік. З "кельтами" Гордон не тільки п'ять разів ставав чемпіоном Шотландії, але і круто змінив своє життя.

Після восьми років шлюбу Крейг розлучився зі своєю дружиною, з якою виховував двох дочок, і одружився на телеведучій клубного каналу Селтіка Саммер Харл. 19 квітня 2021 року у пари народився син Ейс Харлоу Гордон. А рівно через місяць Крейг отримав виклик на Євро-2020.

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