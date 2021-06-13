Дрібна капость Росії! Не показали гімн України по ТБ

На російському "Першому каналі" не показали гімн України перед початком матчу Євро-2020 проти Нідерландів, образилися через патріотичну форму нашої збірної

Футболісти України слухають гімн перед матчем з Нідерландами / Фото: Getty Images

Збірна України сьогодні стартувала на Євро-2020 в Амстердамі. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Україна.

Традиційно перед початком гри були виконані національні гімни України та Нідерландів. Але їх не побачили вболівальники в Росії. Трансляція поєдинку йде на "Першому каналі". І почалася вона якраз перед стартовим свистком арбітра.

Напевно, це дрібна помста Росії через форму нашої команди. У РФ не сподобалося, що на футболках зображена карта України з Кримом, а також їх обурили наші гасла – "Слава Україні", "Героям слава".

У соціальних мережах вони почали писати, що "території в України" і зовсім немає, в хід пішли "фашисти", "бандерівці" і "німці". Як заявив адвокат російського футболіста-кримінальника Павла Мамаєва, носіння форми збірної України в РФ може бути розцінено як сепаратизм.

Треба сказати, що "Героям слава!" – тепер офіційне гасло УАФ. Виконком Асоціації футболу України затвердив нові футбольні символи – великий герб з картою країни, а також гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!"