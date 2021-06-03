Матч Україна – Нідерланди на Євро-2020 покажуть на величезному екрані в Києві

Вболівальники збірної України подивляться найважливіший матч національної команди на чемпіонаті Європи проти Нідерландів на великому екрані і в комфортних умовах

НСК "Олімпійський" / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Стартовий матч збірної України на Євро-2020 проти команди Нідерландів, який пройде 13 червня на "Йоган Кройф Арені", покажуть на великому екрані в НСК "Олімпійський" за підтримки Шахтаря. Сьогодні ж на нашому сайті відбудеться онлайн матчу Україна – Північна Ірландія.

Вболівальників чекатимуть комфортні умови перегляду, фудкорт з їжею і напоями, розважальна програма з можливістю виграти круті призи і атмосфера справжнього свята на стадіоні, повідомляється на сайті Шахтаря.

Квитки можна придбати за посиланням. Вартість квитка – від 100 гривень. Діє система динамічного ціноутворення. Для власників абонементів – знижка 100% (за промокодом). Для решти вболівальників, які купували квитки на домашні матчі Шахтаря в Києві, діє промокод на знижку в 20%.