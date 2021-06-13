Матч суперників України: прогноз Круторогова на битву Австрія – Північна Македонія

Коментатор каналів Футбол 1/2/3 вважає, що македонці здатні в цьому матчі здивувати. Круторогов передрікає нічию 1:1 або мінімальну перемогу Австрії

Північна Македонія перед матчем з Австрією / Фото: Reuters

У неділю, 13 червня, в Бухаресті грають суперники збірної України по групі Євро-2020. Онлайн Австрія – Північна Македонія доступний на нашому сайті. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – прогноз на матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

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Матч суперників збірної України по групі і, відповідно, наших конкурентів. Відбудеться він у Бухаресті на "Арені Національній". Збірна Північної Македонії дебютує на Євро. Їхня головна зірка – ветеран Горан Пандєв, який представляє Дженоа. Також варто відзначити Еліфа Ельмаса з Наполі і Еніса Бардхі з Леванте. У п'яти матчах 2021 року команда Ігора Ангеловські програла лише раз – румунам, зате обіграла збірну Німеччини, прототипом яких є австрійці. А з 2017-го, зігравши сорок матчів, дебютант першості програв тільки вісім разів. Це дає зрозуміти, що недооцінювати їх точно не можна нікому і, насамперед, нашій головній команді.

Австрія зіграє на Євро втретє в історії. З групи вони поки що не виходили. В їхній команді звертаємо увагу на Давида Алабу і Марко Арнаутовича, хоча варто знати, що більшість їхнії футболістів виступає в німецькій Бундеслізі. Цього року команда Франка Фоди перемогла лише раз – збірну Фарерських островів і програла Данії і Англії. А в останніх трьох матчах не забила жодного гола.

На папері фаворит збірна Австрії. Їхній підбір гравців здається більш переконливим. Але македонці видаються тими, хто здатний здивувати. Чекаю безкомпромісної боротьби, ТМ 2,5 і або мінімальної перемоги команди Фоди, або нічиї – 1:0, 1:1.

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Тим часом аналітики FAVBET вважають Австрію фаворитом зустрічі в Бухаресті. На перемогу "червоно-білих" приймають ставки з коефіцієнтом 1.76, на виграш македонців – 5.40, на нічию – 3.65. Найімовірніший результат – успіх Австрії з рахунком 1:0 – 4.80.