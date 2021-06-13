13 червня 16:00
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13 червня 19:00 Трансляція
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14 червня 16:00
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Чехія --
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Польща --
Словаччина --
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Іспанія --
Швеція --
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Португалія --
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Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
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Уельс --
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Італія --
Швейцарія --
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Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
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Італія --
Уельс --
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Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
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Португалія --
Франція --
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Євро-2020

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Матч суперників України: прогноз Круторогова на битву Австрія – Північна Македонія

Кирило Круторогов Кирило Круторогов
13 червня, 18:22
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Коментатор каналів Футбол 1/2/3 вважає, що македонці здатні в цьому матчі здивувати. Круторогов передрікає нічию 1:1 або мінімальну перемогу Австрії
Північна Македонія перед матчем з Австрією
Північна Македонія перед матчем з Австрією / Фото: Reuters

У неділю, 13 червня, в Бухаресті грають суперники збірної України по групі Євро-2020. Онлайн Австрія – Північна Македонія доступний на нашому сайті. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом. До вашої уваги – прогноз на матч від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Австрія – Північна Македонія: де дивитися дуель суперників України на Євро-2020

Матч суперників збірної України по групі і, відповідно, наших конкурентів. Відбудеться він у Бухаресті на "Арені Національній". Збірна Північної Македонії дебютує на Євро. Їхня головна зірка – ветеран Горан Пандєв, який представляє Дженоа. Також варто відзначити Еліфа Ельмаса з Наполі і Еніса Бардхі з Леванте. У п'яти матчах 2021 року команда Ігора Ангеловські програла лише раз – румунам, зате обіграла збірну Німеччини, прототипом яких є австрійці. А з 2017-го, зігравши сорок матчів, дебютант першості програв тільки вісім разів. Це дає зрозуміти, що недооцінювати їх точно не можна нікому і, насамперед, нашій головній команді.

Австрія зіграє на Євро втретє в історії. З групи вони поки що не виходили. В їхній команді звертаємо увагу на Давида Алабу і Марко Арнаутовича, хоча варто знати, що більшість їхнії футболістів виступає в німецькій Бундеслізі. Цього року команда Франка Фоди перемогла лише раз – збірну Фарерських островів і програла Данії і Англії. А в останніх трьох матчах не забила жодного гола.

На папері фаворит збірна Австрії. Їхній підбір гравців здається більш переконливим. Але македонці видаються тими, хто здатний здивувати. Чекаю безкомпромісної боротьби, ТМ 2,5 і або мінімальної перемоги команди Фоди, або нічиї – 1:0, 1:1.

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Тим часом аналітики FAVBET вважають Австрію фаворитом зустрічі в Бухаресті. На перемогу "червоно-білих" приймають ставки з коефіцієнтом 1.76, на виграш македонців – 5.40, на нічию – 3.65. Найімовірніший результат – успіх Австрії з рахунком 1:0 – 4.80.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Україна
0
0:0
0
2
Австрія
0
0:0
0
3
Північна Македонія
0
0:0
0
4
Нідерланди
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
1
1:0
3
2
Чехія
0
0:0
0
3
Шотландія
0
0:0
0
4
Хорватія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
0
0:0
0
2
Іспанія
0
0:0
0
3
Швеція
0
0:0
0
4
Польща
0
0:0
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 13 червня
1:0
Дивись на: Трансляція
19:00
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22:00
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Понеділок, 14 червня
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19:00
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