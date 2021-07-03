Максимальні призові отримає збірна України за виступ на Євро-2020

Голова Української асоціації футболу Андрій Павелко радий, що гравці не цікавляться преміальними, і обіцяє їх не образити

Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

Сьогодні підопічні Андрія Шевченка зіграють в Римі матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи. На нашому сайті доступна трансляція Україна – Англія. Зустріч розпочнеться о 22:00 на "Стадіо Олімпіко".

Поки що остаточний результат виступу "синьо-жовтих" невідомий. Утім, Україна вже заробила на Євро-2020 пів мільярда призових. Яка саме частина належить команді, УАФ не повідомляє, однак її президент упевнений, що мало не буде.

Слова Андрія Павелка прозвучали в ефірі телеканалу "Футбол 1":

"Наші гравці не питають про призові: ні про те, скільки інші команди отримують, ні скільки належить їм. Їх цікавить результат, виступ на чемпіонаті Європи. Успішний виступ. Це говорить про те, що для нашої збірної найголовніше – виступити якнайкраще і представити свою країну на європейському форумі. І повірте, що футболісти, як завжди, отримають максимальні преміальні. Ми всі розуміємо, що гроші, які УЄФА дає за виступи, – завдяки грі нашої збірної. Точно можу сказати, що наші гравці будуть дуже задоволені, вони це знають. Будуть розраховані всі податки, все буде відкрито. Сподіваюся, що це питання зараз не непокоїть наших хлопців".

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