Македонія виключила Україну з Євро-2020. Наші суперники не знають, з ким гратимуть в групі

У Македонії переплутали склад своєї групи на чемпіонаті Європи. Місцеві ЗМІ порахували, що вони зіграють з Нідерландами, Австрією та Румунією замість України

Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Чемпіонат Європи – грандіозна подія в світі футболу. Вболівальники з нетерпінням чекають початку турніру, обговорюють склади команд, змагаються в прогнозуванні переможців... Але це не стосується македонських ЗМІ.

Читайте також: Взагалі не цікавить! Шева – про реакцію Росії на форму збірної України

Місцеві журналісти так розхвилювалися перед дебютним виступом рідної збірної на Євро, що забули перевірити, з ким же доведеться грати їх рідній команді. Так, в одному з місцевих видань у переліку суперників Північної Македонії замість України опинилася Румунія, яка навіть не пробилася на Євро-2020.

"Ми всі з нетерпінням чекаємо дебютного виступу збірної Македонії з футболу на чемпіонаті Європи, який відбудеться цього літа."Червоно-жовті" знаходяться в групі з фаворитом Нідерландами, приймаючою Румунією і завжди незручною Австрією, і македонські вболівальники твердо вірять в хорошу гру і вихід нашої команди в плей-офф", – йдеться в матеріалі на сайті vecer.press.

Ймовірно, їх збив з пантелику той факт, що матч буде проходити в Бухаресті, тому вони порахували, що разом з Нідерландами і Австрією в групі C зіграє і Румунія. Відзначимо, що Україна зустрінеться з Македонією 17 червня (початок – 16:00).

Раніше ми писали про російський зашквар після патріотичної форми в плейлисті збірної України виявився заборонений Моргенштерн. Російський репер, що несе, на думку СБУ, загрозу національній безпеці нашої країни, заполонив плейлист підопічних Андрія Шевченка на Євро.