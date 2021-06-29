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Леви покусали Льова. Англія вийшла в чвертьфінал Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 червня, 20:51
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Збірна Англії в Лондоні обіграла Німеччину в 1/8 фіналу чемпіонату Європи і вийшла на переможця пари Україна – Швеція
Кейн забиває другий гол
Кейн забиває другий гол / Фото: Getty Images

Після вчорашнього голепаду на Євро, коли в двох матчах було забито 14 м'ячів, сьогодні вболівальники на "Вемблі" дивилися швидше шахову партію, ніж хокей. Гра нервів, гра тактики, до першої помилки. Англії трохи більше пощастило в поєдинку проти Німеччини.

У першому таймі британці повинні дякувати Пікфорду, який потягнув складний удар Вернера з близької відстані. А німці можуть сказати спасибі Кейну, який у воротарському замість удару почав обробляти м'яч і втратив його.

Після перерви моментів знову було мало. Але "Три Леви", як ще називають англійську збірну, зуміли реалізувати все, що створили. На 75-й хвилині Шоу підключився до атаки лівим флангом і виконав простріл у штрафну, звідки точно в дотик пробив Стерлінг! І принц Вільям ледь не станцював на трибунах від щастя.

Німці неймовірно були близькі, щоб відігратися. Але Мюллер не реалізував вихід один на один, пробив повз голкіпера і воріт.

А Англія знову реалізувала контратаку. Гріліш опинився з м'ячем на лівому фланзі і виконав закид в центр, звідки точно головою пробиває Кейн! 2:0. І до побачення, Йоахім Льов. Це був останній матч німецького фахівця біля керма збірної Німеччини. Він керував командою 15 років. І до сьогоднішнього дня жодного разу не був нижче третього місця на чемпіонатах Європи.

Англія – Німеччина – 2:0
Голи: Стерлінг (75), Кейн (85)

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр, Філліпс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу, Сака (Гріліш, 69), Кейн, Стерлінг.

Німеччина: Нойер, Гінтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдігер, Кімміх, Кроос, Горецька, Госенс (Сане, 88), Хаверц, Мюллер, Вернер (Гнабрі, 68).

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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