Леви покусали Льова. Англія вийшла в чвертьфінал Євро-2020

Збірна Англії в Лондоні обіграла Німеччину в 1/8 фіналу чемпіонату Європи і вийшла на переможця пари Україна – Швеція

Кейн забиває другий гол / Фото: Getty Images

Після вчорашнього голепаду на Євро, коли в двох матчах було забито 14 м'ячів, сьогодні вболівальники на "Вемблі" дивилися швидше шахову партію, ніж хокей. Гра нервів, гра тактики, до першої помилки. Англії трохи більше пощастило в поєдинку проти Німеччини.

У першому таймі британці повинні дякувати Пікфорду, який потягнув складний удар Вернера з близької відстані. А німці можуть сказати спасибі Кейну, який у воротарському замість удару почав обробляти м'яч і втратив його.

Після перерви моментів знову було мало. Але "Три Леви", як ще називають англійську збірну, зуміли реалізувати все, що створили. На 75-й хвилині Шоу підключився до атаки лівим флангом і виконав простріл у штрафну, звідки точно в дотик пробив Стерлінг! І принц Вільям ледь не станцював на трибунах від щастя.

Німці неймовірно були близькі, щоб відігратися. Але Мюллер не реалізував вихід один на один, пробив повз голкіпера і воріт.

А Англія знову реалізувала контратаку. Гріліш опинився з м'ячем на лівому фланзі і виконав закид в центр, звідки точно головою пробиває Кейн! 2:0. І до побачення, Йоахім Льов. Це був останній матч німецького фахівця біля керма збірної Німеччини. Він керував командою 15 років. І до сьогоднішнього дня жодного разу не був нижче третього місця на чемпіонатах Європи.

Англія – Німеччина – 2:0

Голи: Стерлінг (75), Кейн (85)

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Тріпп'єр, Філліпс, Райс (Хендерсон, 88), Шоу, Сака (Гріліш, 69), Кейн, Стерлінг.

Німеччина: Нойер, Гінтер (Джан, 87), Хуммельс, Рюдігер, Кімміх, Кроос, Горецька, Госенс (Сане, 88), Хаверц, Мюллер, Вернер (Гнабрі, 68).