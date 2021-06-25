26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Найкращого польського форварда на Євро звинуватили в тому, що він – українець

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
25 червня, 19:12
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Роберт Левандовські розтринькав декілька моментів в матчі чемпіонату Європи зі збірною Швеції, що не дозволило його збірній перемогти і вийти до плей-оф
Форвард збірної Польщі Левандовський
Форвард збірної Польщі Левандовський / Фото: Reuters

Груповий етап Євро завершився кількома драматичними матчами. В одному з них поляки поступилися шведам, що дозволило пробитися в плей-оф збірної України. У тій зустрічі зірковий форвард "Кадри" Роберт Левандовські зробив дубль, але не реалізував кілька забійних моментів. За що отримав оригінальні "звинувачення" в тому, що він – українець.

Читайте про те, що Ярмоленко й Левандовські – в ТОП-5 найкращих бомбардирів Євро-2020.

Вболівальники, коментуючи те, як Роберт не міг увігнати м'яч у сітку, кажуть, що, мабуть, він хотів допомогти збірній України. Причому, точно невідомо, чи належать слова поляку, або ж їх говорить наш співвітчизник польською мовою. Хоча подібне невезіння властиво нападнику ще з часів виступу за дортмундську Боруссію.

Нещодавно Левандовські неймовірним дальнім ударом влучив у телефон.

Польська команда, набравши одне очко в трьох матчах (нічиєю з іспанцями), покинула турнір. Що, втім, не завадило гравцеві Баварії висловити віру в свою збірну: "Я бачу світло в кінці тунелю".

Тим часом підступний Роналду налякав партнера на тренуванні.

Дивіться повний огляд матчу Швеція – Польща:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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