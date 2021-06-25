Найкращого польського форварда на Євро звинуватили в тому, що він – українець

Роберт Левандовські розтринькав декілька моментів в матчі чемпіонату Європи зі збірною Швеції, що не дозволило його збірній перемогти і вийти до плей-оф

Форвард збірної Польщі Левандовський / Фото: Reuters

Груповий етап Євро завершився кількома драматичними матчами. В одному з них поляки поступилися шведам, що дозволило пробитися в плей-оф збірної України. У тій зустрічі зірковий форвард "Кадри" Роберт Левандовські зробив дубль, але не реалізував кілька забійних моментів. За що отримав оригінальні "звинувачення" в тому, що він – українець.

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Вболівальники, коментуючи те, як Роберт не міг увігнати м'яч у сітку, кажуть, що, мабуть, він хотів допомогти збірній України. Причому, точно невідомо, чи належать слова поляку, або ж їх говорить наш співвітчизник польською мовою. Хоча подібне невезіння властиво нападнику ще з часів виступу за дортмундську Боруссію.

Нещодавно Левандовські неймовірним дальнім ударом влучив у телефон.

Польська команда, набравши одне очко в трьох матчах (нічиєю з іспанцями), покинула турнір. Що, втім, не завадило гравцеві Баварії висловити віру в свою збірну: "Я бачу світло в кінці тунелю".

Тим часом підступний Роналду налякав партнера на тренуванні.

Дивіться повний огляд матчу Швеція – Польща: