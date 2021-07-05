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"Краще б Україна влетіла шведам": російський друг Тимощука пояснив свій скандальний твіт

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 08:09
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Спершу Владислав Радімов заявив, що Росія точно не програла б Англії на Євро з таким рахунком, як Україна, а згодом назвав ці слова жартом
Збірна України і Радімов
Збірна України і Радімов / Фото: Reuters

Екскапітан російського Зеніта, друг Анатолія Тимощука Владислав Радімов назвав жартом свій твіт стосовно поразки України від Англії 0:4 в 1/4 Євро-2020.

"Наші б так не дозволили англійцям точно! Україна краще б шведам влетіла і поїхала додому. Фарт закінчився!" – заявив тоді Радімов на своїй сторінці в соцмережах, після чого отримав чимало критики

"Дурило, ось коли вийде ваша збірна до 1/4 і гратиме з Англією, тоді і будеш міркувати, дозволила б чи ні", – написав, зокрема, Радімову один з коментаторів.

"Потрібно дати пояснення щодо мого твіта після гри Україна – Англія. На жаль, запис в соцмережах не завжди може передати іронію. Вочевидь, щоб підкреслити її, треба було поставити смайлик. Хоча, чесно кажучи, розраховував, що жарт і так зрозумілий, – спробував виправдатися Радімов, слова якого наводить Матч ТВ. – Але все ж пояснюю ще раз: це було сказано з іронією. Тим більше у своїй попередній колонці після 1/8 фіналу я хвалив збірну України. І зараз хочу сказати – хлопці молодці, заслужено вийшли до чвертьфіналу"

"Якби ми програли Англії – теж нічого страшного. Але коли будемо потрапляти на неї в чвертьфіналі, тоді і будемо так говорити. А поки там опинилася Україна. І вона провела на турнірі п'ять матчів, а ми – три. Тому українці молодці. Однак давайте будемо об'єктивними: шансів на півфінал у України не було. Боротися зі Швецією, Північною Македонією, Австрією цій збірній до снгаи, а з грандами – ні. Так само як і збірній Росії"

Станіслав Черчесов і Андрій Шевченко
Станіслав Черчесов і Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Читайте також: Шевченко мудріший за Черчесова, а Росія – в глухому куті! Боярський сміливо порівняв дві збірні

Раніше збірну України похвалив чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону росіянин Олександр Тихонов: "Було видно, що ця команда грала за країну, а не за гроші. Черчесову ж потрібно просто подати у відставку і не ганьбити себе, щоб його фізіономію більше ніхто не бачив".

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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