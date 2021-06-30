Луческу розповів, хто виграє Євро-2020. І це не Англія

Головний тренер Динамо Мірча Луческу назвав свого фаворита чемпіонату Європи, відзначаючи чіткі ідеї італійців, які заслуговують бурхливі оплески

Мірча Луческу в захваті від гри Італії / Фото: Reuters

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу назвав свого фаворита Євро-2020. Румунський фахівець, який свого часу керував збірними Румунії та Туреччини, в захваті від італійської машини команди Роберто Манчіні. Нагадаємо, що у 1/8 фіналу Італія в додатковий час дотиснула Австрію 2:1.

"Хто виграє Євро-2020? Італія. Я говорю щиро і не через те, що пов'язаний з цією країною. Поки що команда Манчіні мене вражає і подобається. І ця збірна виявилася найкращою з усіх. Це справжній колектив. Манчіні показав, що має чіткі ідеї і заслуговує на бурхливі оплески ", – дає слова Луческу V:Sport з посиланням на Tuttosport

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Відзначимо, що збірна Італія зіграє проти Бельгії в 1/4 фіналу 2 липня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

/ Фото: Reuters

Раніше Італія встановила "довгограючий" рекорд чемпіонатів Європи і більше 1000 хвилин не пропускала.

Ми також повідомляли, що Луческу розбирає гри України на Євро-2020 і вказує збірникам на помилки.

Дивіться, як Італія грала в 1/8 фіналу Євро-2020