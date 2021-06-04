Левандовські вразив неймовірним голом на тренуванні перед Євро-2020

Найкращі футбольні збірні континенту продовжують підготовку до фінальної частини ЧЄ. Зіграє там і польська команда з одним із найкращих бомбардирів сучасності Робертом Левандовським. Днями Левандовські увів довгоногу українку у партнера по збірній, а сьогодні продемонстрував свою майстерність.
Польський форвард показав практично цирковий трюк: підкинув м'яч над собою, обернувся навколо своєї осі і зовнішньою стороною стопи відправив м'яч у сітку з-за лінії воріт! Відео з'явилося на сторінці в Twitter:
А в процесі вдосконалення Роберт ледь не влучив у голову воротарю Войцеху Щенсному.
На цьому тижні збірна Польщі в контрольному матчі зіграла внічию 1:1 з російською командою. До речі, Левандовські на поле не виходив. А 8 червня поляки проведуть товарняк із ісландцями. На Євро-2020 наші західні сусіди виступлять в групі Е з суперниками з Іспанії, Швеції та Словаччини. Старт – 14 червня.
Нещодавно Левандовські побив давній рекорд Мюллера.
Раніше на нашому сайті йшов стрім матчу Україна – Фінляндія: