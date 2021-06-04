Левандовські вразив неймовірним голом на тренуванні перед Євро-2020

Забивний форвард німецької Баварії і збірної Польщі показав вражаючий трюк, відправивши м'яч у ціль з-за лінії воріт, і скоро їде на чемпіонат Європи

/ Фото: Reuters

Найкращі футбольні збірні континенту продовжують підготовку до фінальної частини ЧЄ. Зіграє там і польська команда з одним із найкращих бомбардирів сучасності Робертом Левандовським. Днями Левандовські увів довгоногу українку у партнера по збірній, а сьогодні продемонстрував свою майстерність.

Польський форвард показав практично цирковий трюк: підкинув м'яч над собою, обернувся навколо своєї осі і зовнішньою стороною стопи відправив м'яч у сітку з-за лінії воріт! Відео з'явилося на сторінці в Twitter:

А в процесі вдосконалення Роберт ледь не влучив у голову воротарю Войцеху Щенсному.

На цьому тижні збірна Польщі в контрольному матчі зіграла внічию 1:1 з російською командою. До речі, Левандовські на поле не виходив. А 8 червня поляки проведуть товарняк із ісландцями. На Євро-2020 наші західні сусіди виступлять в групі Е з суперниками з Іспанії, Швеції та Словаччини. Старт – 14 червня.

Нещодавно Левандовські побив давній рекорд Мюллера.

Раніше на нашому сайті йшов стрім матчу Україна – Фінляндія: