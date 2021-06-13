Хто з легенд підтримає Україну. Фотофакт з Амстердама

Українські фанати зустріли в столиці Нідерландів трьох знаменитих футболістів – Олега Протасова, Олексія Михайличенка і Анатолія Дем'яненка

Фани і зірки. Фото instagram.com/zoryalondonsk

У неділю, 13 червня, в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені" відбудеться поєдинок чемпіонату Європи, якого з нетерпінням чекають наші уболівальники. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Нідерланди – Україна.

Дивіться також в прямому ефірі стрім Нідерланди – Україна.

За кілька годин до матчу українські вболівальники зустріли в столиці Нідерландів легенд українського футболу. Фанати сфотографувалися з Олегом Протасовим, Олексієм Михайличенком та Анатолієм Дем'яненком.

Нагадаємо, що у цієї трійці свої спогади про збірну Нідерландів. У фіналі Євро-1988 Протасов, Дем'яненко і Михайличенко вийшли в стартовому складі на матч з "помаранчевими". Тоді Нідерланди перемогли СРСР з рахунком – 2:0.

Раніше ми писали, чому збірна України грає з Нідерландами, а не з Голландією.