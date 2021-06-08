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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

"Криму не вистачає": Автобус збірної України на Євро

Олег Люлька Олег Люлька
8 червня, 14:06
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Дивіться, на чому їздитиме команда Андрія Шевченка під час виступів у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу
Автобус української збірної на Євро
Автобус української збірної на Євро / Фото: УАФ

Українська асоціація футболу презентувала автобус нашої збірної на Євро-2020.

Ось він який!

"Не бачу на автобусі контурів нашої рідної України з Кримом. Після форми потрібно було добити росіян", – пишуть українські вболівальники в коментарях під фото автобуса, які опублікував Instagram УАФ

Нагадаємо, що Росія вимагала заборонити форму збірної України на Євро. Але в УЄФА заявили, що вона відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки. Отже, команда Шевченка має повне право грати в футболках, на які нанесені карта української держави з Кримом, анексованим Росією, і слова "Слава Україні!" – "Героям слава!".

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На Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня в Амстердамі), а також з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня) – в Бухаресті. До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Дивіться, як напередодні Україна в новій формі обіграла Кіпр

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