"Криму не вистачає": Автобус збірної України на Євро

Українська асоціація футболу презентувала автобус нашої збірної на Євро-2020.
Ось він який!
"Не бачу на автобусі контурів нашої рідної України з Кримом. Після форми потрібно було добити росіян", – пишуть українські вболівальники в коментарях під фото автобуса, які опублікував Instagram УАФ
Нагадаємо, що Росія вимагала заборонити форму збірної України на Євро. Але в УЄФА заявили, що вона відповідає всім вимогам Європейської футбольної спілки. Отже, команда Шевченка має повне право грати в футболках, на які нанесені карта української держави з Кримом, анексованим Росією, і слова "Слава Україні!" – "Героям слава!".
Читайте також: Росіянам за носіння форми збірної України загрожують в'язницею
На Євро українці зустрінуться з Нідерландами (13 червня в Амстердамі), а також з Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня) – в Бухаресті. До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.
Дивіться, як напередодні Україна в новій формі обіграла Кіпр