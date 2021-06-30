Хрестик Бущана під штангою! Ось що рятувало наші ворота від шведів (фото)

Не дарма після поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи зі шведами, виграного Україною з рахунком 2:1, Георгій Бущан заявив: "Футбольний бог був за нас"

Георгій Бущан і його хрестик / Фото: Reuters

У перемозі збірної України над Швецією 2:1 в 1/8 фіналу Євро-2020 в Глазго не обійшлося без допомоги вищих сил.

Двічі після ударів шведів вчора м'яч влучав у каркас воріт українців – в одному з випадків Георгія Бущана підстрахувала штанга, в іншому – поперечина.

Схоже, були почуті молитви самого Бущана!

Фотографи Reuters зафіксували, як перед матчем зі Швецією Георгій поклав під штангу своїх воріт хрестик – а після фінального свистка надів собі його знову на шию.

Хто знає, може, саме цей оберіг і допоміг зберегти ворота України від другого пропущеного м'яча.

"Після всього, що було в групі, сьогодні футбольний бог за нас", – сказав Георгій після виходу до 1/4 фіналу

Раніше Бущан заявив, що був готовий до серії пенальті: "У мене був секрет – я написав на пляшці список гравців збірної Швеції. Номери і хто куди битиме". Але гол Довбика на 121-й хвилині позбавив нашого воротаря зайвої роботи.

Огляд перемоги України над Швецією 2:1