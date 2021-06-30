Коліно вигнулось в зворотній бік! Швед вибачився перед Бесєдіним за жахливу травму

Захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон, якого видалили за грубий фол в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Україною, не хотів травмувати Артема Бесєдіна

Маркус Даніельсон вибачився перед Артемом Бесєдіним / Фото: Reuters

Захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон, який завдав травму українському нападаючому Артему Бесєдіну, вибачився перед форвардом Динамо за грубий фол. Бесєдін вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією (2:1), але незабаром Даніельсон в боротьбі за м'яч ледь не відірвав Артему ногу.

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"Я бачив повтор епізоду на фотографіях, і це виглядає дуже погано. Його коліно вигнулось в зворотній бік. Судді використовували ВАР і прийшли до висновку, що там була червона картка – ймовірно, так і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим", – цитує шведа Sportbladet

Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 / Фото: Reuters

"У мене не було наміру завдати травму. Я сказав йому про це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їх капітан Ярмоленко перекладав – все виглядало так, ніби-то Бесєдін прийняв мої вибачення"

Артем вже повернувся до України і пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

А в 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.