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Швейцарія --
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Бельгія --
Італія --
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Чехія --
Данія --
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Україна --
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Коліно вигнулось в зворотній бік! Швед вибачився перед Бесєдіним за жахливу травму

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 19:48
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Захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон, якого видалили за грубий фол в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Україною, не хотів травмувати Артема Бесєдіна
Маркус Даніельсон вибачився перед Артемом Бесєдіним
Маркус Даніельсон вибачився перед Артемом Бесєдіним / Фото: Reuters

Захисник збірної Швеції Маркус Даніельсон, який завдав травму українському нападаючому Артему Бесєдіну, вибачився перед форвардом Динамо за грубий фол. Бесєдін вийшов на заміну замість Яремчука на 91-й хвилині в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією (2:1), але незабаром Даніельсон в боротьбі за м'яч ледь не відірвав Артему ногу.

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"Я бачив повтор епізоду на фотографіях, і це виглядає дуже погано. Його коліно вигнулось в зворотній бік. Судді використовували ВАР і прийшли до висновку, що там була червона картка – ймовірно, так і є, навіть якщо в той момент це здавалося трохи несправедливим", – цитує шведа Sportbladet

Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020
Артем Бесєдін більше не зіграє на Євро-2020 / Фото: Reuters

"У мене не було наміру завдати травму. Я сказав йому про це, і сподіваюся, він швидко відновиться. Він не говорить англійською, і їх капітан Ярмоленко перекладав – все виглядало так, ніби-то Бесєдін прийняв мої вибачення"

Артем вже повернувся до України і пройшов обстеження в Києві – лікування і відновлення Бесєдіна займе півроку.

А в 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.

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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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