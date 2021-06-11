11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Коли і де дивитися Євро-2020: календар всіх матчів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
11 червня, 14:31
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Вболівальники стануть свідками 51 захоплюючого матчу чемпіонату Європи. Мінімум три зустрічі на турнірі проведе і збірна України, яка вступає в боротьбу за трофей вже 13 червня
Євро-2020 стартує 11 червня
Євро-2020 стартує 11 червня / Фото: REUTERS

З 11 червня по 11 липня пройде Євро-2020. Вперше в історії чемпіонат Європи візьмуть 11 різних країн. За перемогу в турнірі буде боротися і збірна України – команда Андрія Шевченка виступить в групі С, де зіграє з Нідерландами, Північної Македонією і Австрією.

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Україна свої матчі групового етапу проведе в Амстердамі і Бухаресті. Уже в неділю, 13 червня, наша команда зустрінеться з головним фаворитом квартету нідерландцями.

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Всього на чемпіонаті Європи пройде 5 матч. Відкриття Євро відбудеться в п'ятницю в Римі, де Італія зустрінеться з Туреччиною. Онлайн Туреччина – Італія вже є на нашому сайті. А фінал пройде на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Він запланований на 11 липня, початок – о 22:00.

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