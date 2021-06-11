Коли і де дивитися Євро-2020: календар всіх матчів

Вболівальники стануть свідками 51 захоплюючого матчу чемпіонату Європи. Мінімум три зустрічі на турнірі проведе і збірна України, яка вступає в боротьбу за трофей вже 13 червня

Євро-2020 стартує 11 червня / Фото: REUTERS

З 11 червня по 11 липня пройде Євро-2020. Вперше в історії чемпіонат Європи візьмуть 11 різних країн. За перемогу в турнірі буде боротися і збірна України – команда Андрія Шевченка виступить в групі С, де зіграє з Нідерландами, Північної Македонією і Австрією.

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Україна свої матчі групового етапу проведе в Амстердамі і Бухаресті. Уже в неділю, 13 червня, наша команда зустрінеться з головним фаворитом квартету нідерландцями.

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Всього на чемпіонаті Європи пройде 5 матч. Відкриття Євро відбудеться в п'ятницю в Римі, де Італія зустрінеться з Туреччиною. Онлайн Туреччина – Італія вже є на нашому сайті. А фінал пройде на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Він запланований на 11 липня, початок – о 22:00.

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