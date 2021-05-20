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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Козаки! Футболісти збірної України – у вишиванках

Олег Люлька Олег Люлька
20 травня, 15:13
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На базі нашої національної команди в Харкові вишиванки одягли Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Пятов і прес-аташе збірної Олександр Гливинський
Збірники України у стильних вишиванках
Збірники України у стильних вишиванках / Фото: Facebook

До Лілії Подкопаєвої, Еліни Світоліной й інших спортсменів, котрі в День вишиванки постали перед публікою в національному одязі, приєдналися футболісти збірної України.

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Традиційні футболки на вишиванки змінили Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко і Андрій Пятов, компанію яким склав прес-аташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський

"З Днем вишиванки, друзі! Шануймо наші традиції і несімо українську культуру у світ! Козацькому роду – нема переводу! Слава Україні!" – написав у себе в Facebook Олександр Гливинський

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Відзначимо, що цими днями збірна України в Харкові готується до фінальної частини Євро, де на неї чекають матчі з Нідерландами (13 червня), Північною Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). До 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

23 червня в Харкові команда Андрія Шевченка проведе перший спаринг з Бахрейном.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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