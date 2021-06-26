Катастрофа: українець розніс гру збірної Росії на Євро-2020

Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який пограв свого часу в російському Сатурні, оцінив виступ збірної Росії на Євро-2020, де команда Черчесова вилетіла після групового раунду. Раніше в Росії розкритикували формат Євро через вихід України в 1/8 фіналу.

"Росія провела турнір абсолютно безладно, виправдати таке складно. Поганий виступ. Зрозуміло, що збірна невіддільна від всієї футбольної піраміди, того ж дитячо-юнацького футболу. Система не вибудувана, це ні для кого не секрет. У збірній є кілька гравців, на яких моляться, але навіть вони не показують за європейськими мірками чогось видатного.

Про це говорять мільйони років, але ніхто не хоче нічого міняти. Всім все вигідно, футболісти отримують великі гроші і не бажають виїжджати з Росії. На Головіна з Міранчуком ще можна дивитися, інші – катастрофа, не встигають ні за думкою, ні за виконанням. Не хочеться принижувати російську лігу, але вона виїжджає за рахунок іноземців. Свої, на жаль, не показують гідного рівня", – цитує Левченко матч ТВ.