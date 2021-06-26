26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Катастрофа: українець розніс гру збірної Росії на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
26 червня, 12:34
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Євген Левченко розкритикував збірну Росії за гру на Євро-2020 і назвав причини такого слабкого виступу, але заявив, що ніхто не хоче це виправляти
Євген Левченко оцінив гру Росії на Євро-2020
Євген Левченко оцінив гру Росії на Євро-2020 / Фото: Reuters, Instagram

Колишній гравець збірної України Євген Левченко, який пограв свого часу в російському Сатурні, оцінив виступ збірної Росії на Євро-2020, де команда Черчесова вилетіла після групового раунду. Раніше в Росії розкритикували формат Євро через вихід України в 1/8 фіналу.

"Росія провела турнір абсолютно безладно, виправдати таке складно. Поганий виступ. Зрозуміло, що збірна невіддільна від всієї футбольної піраміди, того ж дитячо-юнацького футболу. Система не вибудувана, це ні для кого не секрет. У збірній є кілька гравців, на яких моляться, але навіть вони не показують за європейськими мірками чогось видатного.

Про це говорять мільйони років, але ніхто не хоче нічого міняти. Всім все вигідно, футболісти отримують великі гроші і не бажають виїжджати з Росії. На Головіна з Міранчуком ще можна дивитися, інші – катастрофа, не встигають ні за думкою, ні за виконанням. Не хочеться принижувати російську лігу, але вона виїжджає за рахунок іноземців. Свої, на жаль, не показують гідного рівня", – цитує Левченко матч ТВ.

Раніше Україна відповіла Росії на пропозицію провести товариський матч. Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що подібна зустріч футболістів можлива тільки після деокупацію Криму і Донбасу.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
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