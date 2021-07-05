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Капітан команди-сенсації Євро-2020 пішов зі збірної

Олег Люлька Олег Люлька
5 липня, 09:29
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Владімір Даріда попрощався зі збірною Чехії, яка сенсаційно обіграла на Євро-2020 Нідерланди. Півзахисник Герти хоче більше часу проводити з сім'єю
Владімір Даріда залишив збірну Чехії
Владімір Даріда залишив збірну Чехії / Фото: Twitter

Капітан сенсації Євро-2020, збірної Чехії, Владімір Даріда завершив кар'єру в національній команді після того, як вона вибула з турніру.

"В останньому сезоні я провів 140 днів поза домом через ігри і тренувальні табори. Я хочу проводити значно більше часу з сім'єю і моїм маленьким сином", – цитує 30-річного Даріду, що виступає за берлінську Герту, Twitter збірної Чехії

На Євро-2020 збірна Чехії посіла третє місце в групі D, обігравши Шотландію (2:0), зігравши внічию з Хорватією (1:1) і поступившись Англії (0:1). В 1/8 фіналу чехи несподівано перемогли збірну Нідерландів (2:0), а в чвертьфіналі програли данцям 1:2.

Даріда, котрий в 76 матчах за чехів забив 8 голів, не перший гравець, який попрощався зі своєю національною командою після вильоту з Євро. Раніше про відхід зі збірної Німеччини заявив Тоні Кроос.

Також про завершення кар'єри в збірній оголосив найкращий футболіст світу-2018 хорват Лука Модрич.

Дивіться, як Чехія вилетіла з Євро-2020

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4
4
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0
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#
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І
Г
О
1
Бельгія
3
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9
2
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3
4
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2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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