Капітан Динамо залишив дітей у гравця Шахтаря і полетів з дружиною до Туреччини

Сергій Сидорчук скористався вихідними, наданими тренером збірної України, щоб перед фінальною частиною Євро побути разом з дружиною

Сергій Сидорчук і його дружина Анна / Фото: Instagram

Після нічиєї 1:1 з Бахрейном тренер збірної України Андрій Шевченко надав футболістам кілька вихідних. І капітан Динамо Сергій Сидорчук скористався цією можливістю, щоб побути наодинці з дружиною Анною.

Удвох вони поїхали до Туреччини, а саме на курорт Датча на південному заході країни, де Егейське море з'єднується з Середземним. Райський куточок!

"Чоловік покликав на побачення", – оригінально описала цю поїздку у себе в інстаграм-сторіз Анна Сидорчук

Сергій Сидорчук на відпочинку в Туреччині Відео: Instagram

При цьому діти Сергія і Анни Сидорчуків, поки їхні батьки відпочивають у Туреччині, розважаються в Україні на дні народження молодшого сина півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка Мирона, якому сьогодні виповнилося чотири рочки.

Читайте також: Як Джей Ло, тільки гаряче! Дружина форварда збірної України – в спокусливих трусиках

Нагадаємо, перед Євро збірна України проведе ще два спаринги. Гра Україна – Північна Ірландія відбудеться 3 червня в Дніпрі (початок – о 21:00), а з Кіпром зустрінемося 7 червня в Харкові (19:00).

На Євро українці зіграють з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня). В 1/8 фіналу виходять перші два місця кожної групи і чотири найкращі треті команди з шести.

Огляд спарингу Україна – Бахрейн (1: 1)