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Яка гра, такий і приз! Капітанові збірної Росії за Євро-2020 вручили кубок з глини

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
20 липня, 21:42
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Юні вболівальники нагородили Артема Дзюбу за виступ команди на чемпіонаті Європи, футболістові вручили оригінальний трофей
Дзюба з нагородою
Дзюба з нагородою / Фото: Instagram

Нападник Зеніта і збірної Росії Артем Дзюба отримав кубок з глини від юних уболівальників за виступ на Євро-2020. Про це повідомила художниця Валерія Лошак.

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"Ура, у нас вийшло. Сьогодні діти вручили свій кубок кращому гравцеві минулого чемпіонату – Артему Дзюбі. Наші юні учні в захваті, що змогли особисто вручити свій кубок Дзюбі", – написала Валерія в Instagram .

У груповому турнірі Євро-2020 збірна Росії програла Бельгії (0: 3), обіграла Фінляндію (1: 0), а в заключній зустрічі групового турніру 21 червня розгромно поступилася Данії (1: 4) і посіла четверте місце в групі, не зумівши вийти в плей-офф.

Після останнього матчу Дзюба поставив емоційну оцінку результату Росії на чемпіонаті Європи.

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