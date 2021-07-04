Як збірна Англії святкує перемогу над Україною: фото з басейну

Після розгрому української команди в чвертьфіналі чемпіонату Європи футболісти англійської збірної вирушили в басейн, де влаштували гонки на єдинорога

Футболіст збірної Англії Сака / Фото: Twitter

Після перемоги над Україною 4:0 у чвертьфіналі Євро-2020 тренер збірної Англії Гарет Саутгейт надав своїм футболістам вихідний. І вони вирішили попустувати.

Гравці англійської збірної вирушили в басейн, де влаштували гонки верхи на надувних єдинорогах. Особливу активність виявляв Букайо Сака, що спробував себе в новому виді спорту – стрибки з бортика басейну в воду на єдинорозі. Якщо закрити очі не деякі помарки під час приземлення, півзахисник Арсеналу був на висоті.

"Вони повернулися", – підписав ці знімки Twitter збірної Англії

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Нагадаємо, в 1/2 фіналу Євро-2020 Англія зіграє з Данією 7 липня на "Вемблі", 6 липня там же зустрінуться Італія – Іспанія. Фінал турніру відбудеться на тій же арені 11-го числа. Англія – головний претендент на трофей.

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