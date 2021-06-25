Як 58 Зінченків: МанСіті на порозі рекордного трансферу

Манчестер Сіті готується викласти 116 мільйонів євро за півзахисника Астон Вілли і збірної Англії Джека Гріліша, що стане найдорожчою покупкою клубу

Півоборонець збірної Англії Гріліш / Фото: Reuters

Півзахисник Астон Вілли і збірної Англії Джек Гріліш незабаром може стати гравцем Манчестер Сіті.

За даними talkSPORT, сума трансферу може становити 116 мільйонів євро.

Якщо так і станеться, це буде найдорожча покупка в історії МанСіті, рекордним придбанням якого поки що є бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне. Шість років тому англійський клуб заплатив за нього Вольфсбургу 76 млн євро.

Зазначимо, що українського футболіста Олександра Зінченка МанСіті, згідно з даними Transfermarkt, купив 2016-го у Уфи за 2 млн євро. Отже, один Гріліш може обійтися манкуніанцям, як 58 Зінченків.

Цікаво, що Гріліш і Зінченко можуть зустрітися на Євро-2020 в 1/4 фіналу – для цього Україні в 1/8 фіналу потрібно здолати Швецію, а Англії – Німеччину.

Додамо, що в минулому сезоні 25-річний Гріліш провів за Астон Віллу 27 матчів, відзначившись 7 голами і 12 результативними передачами.

Дивіться, як Англія з Грілішем обіграла на Євро Чехію 1:0