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Чехія --
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Іспанія --
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Як 58 Зінченків: МанСіті на порозі рекордного трансферу

Олег Люлька Олег Люлька
25 червня, 13:04
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Манчестер Сіті готується викласти 116 мільйонів євро за півзахисника Астон Вілли і збірної Англії Джека Гріліша, що стане найдорожчою покупкою клубу
Півоборонець збірної Англії Гріліш
Півоборонець збірної Англії Гріліш / Фото: Reuters

Півзахисник Астон Вілли і збірної Англії Джек Гріліш незабаром може стати гравцем Манчестер Сіті.

За даними talkSPORT, сума трансферу може становити 116 мільйонів євро.

Якщо так і станеться, це буде найдорожча покупка в історії МанСіті, рекордним придбанням якого поки що є бельгійський півзахисник Кевін де Брюйне. Шість років тому англійський клуб заплатив за нього Вольфсбургу 76 млн євро.

Зазначимо, що українського футболіста Олександра Зінченка МанСіті, згідно з даними Transfermarkt, купив 2016-го у Уфи за 2 млн євро. Отже, один Гріліш може обійтися манкуніанцям, як 58 Зінченків.

Цікаво, що Гріліш і Зінченко можуть зустрітися на Євро-2020 в 1/4 фіналу – для цього Україні в 1/8 фіналу потрібно здолати Швецію, а Англії – Німеччину.

Додамо, що в минулому сезоні 25-річний Гріліш провів за Астон Віллу 27 матчів, відзначившись 7 голами і 12 результативними передачами.

Дивіться, як Англія з Грілішем обіграла на Євро Чехію 1:0

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D
E
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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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