Через дірку: Забарний розповів, чому Україна пропустила від Австрії

Центральний захисник збірної України не зміг перешкодити австрійцям вразити наші ворота, але вірить, що синьо-жовті продовжать виступ на Євро-2020

Оборонець збірної України Ілля Забарний / Фото: Reuters

Захисник збірної України Ілля Забарний, в боротьбі з яким Крістоф Баумгартнер забив переможний для Австрії м'яч у ворота нашої команди на Євро-2020, назвав причиною поразки незрозумілу нервозність.

"Всі засмучені. Було складно, ми старалися, нам просто не вдавалося вийти з оборони. Була якась нервозність. Не знаю, з чим це пов'язано. Ми старалися, але багато не вдавалося", – цитує Забарного після 0:1 від Австрії сайт УАФ

"Момент з голом? Була подача з кутового, і так склалося, що в центрі утворилася дірка. Гравець переді мною вискочив і встиг пробити"

"Будемо стежити за іншими командами – шанси вийти до плей-оф ще є. Будемо вірити, що пройдемо далі", – підсумував Забарний

Дивіться, як Австрія забила Україні на Євро-2020

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Нагадаємо, що Україна зберігає шанси вийти до 1/8 Євро з третього місця в групі, для цього достатньо бодай одного фактора: