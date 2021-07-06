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Зі збірної Бельгії пішов тренер: після вильоту з Євро він відмовився від зарплати

Олег Люлька Олег Люлька
6 липня, 13:54
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Тьєррі Анрі покинув тренерський штаб бельгійців після поразки від Італії у чвертьфіналі – а ось головний тренер Роберто Мартінес залишається на своєму посту
Тьєррі Анрі і Роберто Мартінес
Тьєррі Анрі і Роберто Мартінес / Фото: Reuters

Знаменитий француз Тьєррі Анрі покинув пост асистента головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса після вильоту команди з Євро-2020.

Про це повідомляє L'Equipe.

При цьому всі зароблені в команді гроші – а працював він там з травня – переможець чемпіонатів світу і Європи у складі збірної Франції перерахує на благодійність.

Відзначимо, що це був другий період роботи Анрі в збірній Бельгії в статусі помічника коуча – перший завершився "бронзою" ЧС-2018.

Тим часом головний тренер збірної Бельгії іспанець Роберто Мартінес залишиться на своїй посмаді. "У нас немає причин його міняти. Оцінки роботи Мартінеса на турнірі не буде, тому що, як в будь-який добре функціонуючій компанії, у нас є культура постійної оцінки якості роботи", – заявив глава бельгійської футбольної асоціації Пітер Босарт.

Нагадаємо, Бельгія вважалася одним з фаворитів Євро-2020, але в чвертьфіналі програла Італії 1:2.

При цьому лідер збірної Бельгії Кевін Де Брюйне грав проти Італії з розривом зв'язок.

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7:0
9
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3
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4
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Швейцарія
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4:5
4
4
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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
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3
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#
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І
Г
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Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
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6
3
Україна
3
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3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
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4
4
Угорщина
3
3:6
2
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