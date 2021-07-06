Зі збірної Бельгії пішов тренер: після вильоту з Євро він відмовився від зарплати

Тьєррі Анрі покинув тренерський штаб бельгійців після поразки від Італії у чвертьфіналі – а ось головний тренер Роберто Мартінес залишається на своєму посту

Тьєррі Анрі і Роберто Мартінес / Фото: Reuters

Знаменитий француз Тьєррі Анрі покинув пост асистента головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса після вильоту команди з Євро-2020.

Про це повідомляє L'Equipe.

При цьому всі зароблені в команді гроші – а працював він там з травня – переможець чемпіонатів світу і Європи у складі збірної Франції перерахує на благодійність.

Відзначимо, що це був другий період роботи Анрі в збірній Бельгії в статусі помічника коуча – перший завершився "бронзою" ЧС-2018.

Тим часом головний тренер збірної Бельгії іспанець Роберто Мартінес залишиться на своїй посмаді. "У нас немає причин його міняти. Оцінки роботи Мартінеса на турнірі не буде, тому що, як в будь-який добре функціонуючій компанії, у нас є культура постійної оцінки якості роботи", – заявив глава бельгійської футбольної асоціації Пітер Босарт.

Нагадаємо, Бельгія вважалася одним з фаворитів Євро-2020, але в чвертьфіналі програла Італії 1:2.

При цьому лідер збірної Бельгії Кевін Де Брюйне грав проти Італії з розривом зв'язок.