Італія – Швейцарія: де і коли дивитися матч Євро-2020 в середу

Список трансляцій матчу другого туру групи А чемпіонату Європи, який пройде 16 червня в Римі на Стадіо Олімпіко і почнеться о 22:00

Збірна Швейцарії проти Італії / Фото: Reuters

Сьогодні в разі перемоги над Швейцарією лідер групи А збірна Італії може гарантувати собі місце в плей-офф. Багато в чому ключова зустріч відбудеться 16 червня на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок матчу – о 22:00. Мультимедійний онлайн Італія – Швейцарія дивіться на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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У прямому ефірі матч Італія – Швейцарія в середу, 16 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також в прямій трансляції цей поєдинок доступний на платформі OLL.TV.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що матч-відкриття в Римі приніс Італії перемогу над Туреччиною – 3:0.Після автоголу Меріха Демірала ворота турків вразили Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє, що дозволило "Скуадрі Адзуррі" здобути дев'яту суху перемогу поспіль.

Збірна Швейцарії / Фото: Reuters

В свою чергу швейцарці поділили очки з Уельсом 1:1, хоча відкрили рахунок і домінували більшу частину гри. Швейцарська команда виграла лише два з 14 матчів у фінальних стадіях Євро, правда, і зазнала лише однієї поразки в останніх 15 матчах чемпіонату Європи, включаючи кваліфікацію.

Дивіться огляд матчу Туреччина – Італія