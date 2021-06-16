16 червня 16:00 Відео
Фінляндія 0
Росія 1
16 червня 33’
Турція 0
Уельс 0
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Італія – Швейцарія: де і коли дивитися матч Євро-2020 в середу

Олена Павлова Олена Павлова
16 червня, 19:08
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Список трансляцій матчу другого туру групи А чемпіонату Європи, який пройде 16 червня в Римі на Стадіо Олімпіко і почнеться о 22:00
Збірна Швейцарії проти Італії
Збірна Швейцарії проти Італії / Фото: Reuters

Сьогодні в разі перемоги над Швейцарією лідер групи А збірна Італії може гарантувати собі місце в плей-офф. Багато в чому ключова зустріч відбудеться 16 червня на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок матчу – о 22:00. Мультимедійний онлайн Італія – Швейцарія дивіться на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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У прямому ефірі матч Італія – Швейцарія в середу, 16 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також в прямій трансляції цей поєдинок доступний на платформі OLL.TV.

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, що матч-відкриття в Римі приніс Італії перемогу над Туреччиною – 3:0.Після автоголу Меріха Демірала ворота турків вразили Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє, що дозволило "Скуадрі Адзуррі" здобути дев'яту суху перемогу поспіль.

Збірна Швейцарії
Збірна Швейцарії / Фото: Reuters

В свою чергу швейцарці поділили очки з Уельсом 1:1, хоча відкрили рахунок і домінували більшу частину гри. Швейцарська команда виграла лише два з 14 матчів у фінальних стадіях Євро, правда, і зазнала лише однієї поразки в останніх 15 матчах чемпіонату Європи, включаючи кваліфікацію.

Дивіться огляд матчу Туреччина – Італія

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
1
0:1
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 16 червня
0:1
Відео Про матч
0:0 (33’)
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
Четвер, 17 червня
16:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
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