6 липня 120’
Італія 1
Іспанія 1
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
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Євро-2020

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Італія – у фіналі Євро-2020! "Скуадра Адзурра" помстилася Іспанії за Київ-2012

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 липня, 00:40
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Італійці в серії пенальті обіграли Іспанію і стали першим фіналістом чемпіонату Європи, тепер вони зустрінуться з переможцем пари Англія – Данія
Італійці виграли післяматчеву серію
Італійці виграли післяматчеву серію

На "Уемблі" стартував фінал чотирьох Євро-2020. У вівторок ще один крок до трофею повинні були зробити Італія або Іспанія. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Італія – Іспанія .

Повторювався київський фінал Євро-2012. Іспанці його згадували з посмішкою, адже тоді вони відвантажили суперникові чотири м'ячі. Італійці жадали помсти. Вони вже обігравали "Фурію" в плей-офф Євро-2016, але мстити за розгромний фінал "богині помсти" можна довго.

Гра почалася зпотужнішої атаки "Скуадри Адзурри". Вже на третій хвилині Барелла потрапив в штангу. Хоча потім боковий рефері підняв прапорець.

Ще один момент для Барелли створив Іммобіле, але той не зміг розпорядитися м'ячем, як слід.

Далі вже іспанці почали нагнітати. Доннарумма виручив після удару Ольмо в лівий кут. Потім той же Ольмо пробив вище поперечини.

На перерву Італія повинна була йти з позитивним результатом. Однак Емерсон перевірив на міцність поперечину. Без голів пішли команди в роздягальню.

Початок другого тайму знову був за італійцями, лише на цей раз вони зуміли отримати вигоду зі своїх атак. К'єза майстерно пробив з-за меж штрафного майданчика у правий кут воріт.

К'єза незабаром ледь не оформив дубль, Сімон виручив Іспанію – ногами відбив удар італійця низом по центру воріт.

Але втримати перевагу італійці не змогли. Прикро пропустили, Мората прорвався один на один і зрівняв рахунок.

Для Морати цей гол став шостим на чемпіонатах Європи в складі національної команди. Він став кращим бомбардиром в історії збірної Іспанії на континентальних першостях, випередивши Фернандо Торреса, у якого 5 голів на Євро.

Основний час так і закінчився – 1:1. Овертайм. Третій для Іспанії на цьому турнірі! До цього була перемога над Хорватією в додатковий час і над Швейцарією в серії пенальті.

У екстратаймі Іспанія неймовірно давила. Був близький до голу Ольмо, але його постріл в кут потягнув італійський голкіпер. Небезпечний удар Льоренте заблокував захисник.

"Скуадра Адзурра" контратакувала. Навіть гол забила, але Берарді був в явному положенні поза грою.

Так команди дотягли до серії пенальті. Де вирішальним став сейв Доннарумми після удару Морати.

Дивіться також: відео огляд матчу Італія – Іспанія

Італія – Іспанія – 1:1 (4:2, пен.)
Голи: К'єза (60) – Мората (80)

Серія пенальті:

0:0. Локателлі (воротар) – Ольмо (мимо)
1:1. Белотті (гол) – Морено (гол)
2:2. Бонуччі (гол) – Алькантара (гол)
3:2. Федеріко Бернардескі (гол) – Мората (воротар)
4:2. Жоржиньо (гол)

Нагадаємо, що суперник Італії визначиться 7 липня під час матчу Англія – Данія. Початок о 22:00.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
1:1 (120’)
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Середа, 7 липня
22:00
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