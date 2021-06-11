11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Турнірна Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Бомбардири Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Італія обіграє Туреччину в суху: прогнози на стартовий матч Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 18:12
Копіювати лінк
Букмекерські контори віддають перевагу номінальним гостям, італійцям, які повинні без особливих проблем перемогти підопічних Шенола Гюнеша
/ Фото: Reuters

У п'ятницю ввечері на римському Олімпійському стадіоні відкриється чемпіонат Європи. Ми вже запустили онлайн Туреччина – Італія. У перший день турніру заплановано тільки один матч, який розпочнеться о 22:00.

Фаворитом зустрічі вважаються італійці. Букмекери дають на них коефіцієнт близько 1.50, на турецьку збірну – 9.10, на нічию – 4.20. У зустрічі очікується 2-3 голи, а найімовірніші рахунки – 0:1 (коеф. – 5.10) і 0:2 (коеф. – 5.60).

Нагадаємо, де і о котрій дивитися церемонію відкриття Євро-2020 і перший матч Туреччина – Італія.

Дуель в Римі буде судити Данні Маккелі з Нідерландів. Імовірність того, що він когось видалить – невисока (коеф. – 4.55), а ось на призначення 11-метрового вона нижче (коеф. – 2.80). Цікаво, що букмекери вважають, що суперники порушать правила 27 разів.

Дивіться, як команда Туреччини не змогла обіграти Гвінею в товариському матчі:

Також в групі А виступають команди Уельсу і Швейцарії. Вони битимуться в Баку в суботу.

Вашій увазі календар всіх матчів Євро-2020. Збірна України стартує у неділю, 13 червня, в Амстердамі поєдинком з Нідерландами.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти