Італія обіграє Туреччину в суху: прогнози на стартовий матч Євро-2020

Букмекерські контори віддають перевагу номінальним гостям, італійцям, які повинні без особливих проблем перемогти підопічних Шенола Гюнеша

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У п'ятницю ввечері на римському Олімпійському стадіоні відкриється чемпіонат Європи. Ми вже запустили онлайн Туреччина – Італія. У перший день турніру заплановано тільки один матч, який розпочнеться о 22:00.

Фаворитом зустрічі вважаються італійці. Букмекери дають на них коефіцієнт близько 1.50, на турецьку збірну – 9.10, на нічию – 4.20. У зустрічі очікується 2-3 голи, а найімовірніші рахунки – 0:1 (коеф. – 5.10) і 0:2 (коеф. – 5.60).

Нагадаємо, де і о котрій дивитися церемонію відкриття Євро-2020 і перший матч Туреччина – Італія.

Дуель в Римі буде судити Данні Маккелі з Нідерландів. Імовірність того, що він когось видалить – невисока (коеф. – 4.55), а ось на призначення 11-метрового вона нижче (коеф. – 2.80). Цікаво, що букмекери вважають, що суперники порушать правила 27 разів.

Дивіться, як команда Туреччини не змогла обіграти Гвінею в товариському матчі:

Також в групі А виступають команди Уельсу і Швейцарії. Вони битимуться в Баку в суботу.

Вашій увазі календар всіх матчів Євро-2020. Збірна України стартує у неділю, 13 червня, в Амстердамі поєдинком з Нідерландами.