Італія – Іспанія: прогноз коментатора на матч 1/2 фіналу Євро-2020

Коментатор Кирило Круторогов передбачає, що суперникам не вистачить 90 хвилин для визначення переможця, а в додатковий час сильнішими виявляться італійці

Уболівальники Італії в очікуванні перемоги / Фото: Reuters

У вівторок, 6 липня, на лондонському стадіоні "Вемблі" відбудеться перший півфінал Євро-2020. Онлайн Італія – Іспанія доступний на нашому сайті. Початок матчу – о 22:00. До вашої уваги – прогноз на цей поєдинок від коментатора каналів "Футбол 1/2/3" Кирила Круторогова.

Італія – Іспанія: де і коли дивитися перший півфінал Євро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІТАЛІЯ – ІСПАНІЯ

Ще один матч на цьому Євро, рівнозначний фіналу за своєю афішею. Але відбудеться за крок від гри за трофей. Для збірної Італії це п'ятий півфінал, і тільки одного разу вона не пройшла далі. Правда, її єдиний континентальний титул припав на далекий 1968 рік.

На цьому турнірі італійці набрали 100% очок у групі, обігравши Туреччину, Уельс і Швейцарію із загальним рахунком 7:0. А в плей-оф спочатку розібралися з австрійцями в овертаймі (2:1), потім з бельгійцями (2:1). Найкращого бомбардира у "Скуадри адзурри" немає, але відразу четверо футболістів забили по два голи – Іммобіле, Лоренцо Інсіньє, Локателлі і Пессіна. На попередній стадії вони втратили одного з найкращих гравців турніру Леонардо Спінаццолу, який травмував ахілл. Він уже переніс операцію і пропустить кілька місяців, а команда обіцяє порадувати його своєю грою і результатом. Замінити Спіну на лівому фланзі спробує Емерсон.

Іспанія набирала форму поступово. У груповому раунді вона розписала нічиї зі Швецією (0:0) і Польщею (1:1), потім знищила збірну Словаччини (5:0) і вийшла до плей-оф з другого місця. Потім "Фурія роха" зазнала чимало труднощів, але героїчно їх подолала. Спочатку вона втратила перемогу над Хорватією 3:1 в основний час, дозволила супернику зрівняти рахунок, але в овертаймі перемогли іспанці (5:3). Потім вони не скористалися чисельною перевагою у зустрічі зі Швейцарією (1:1), але виявилися сильнішими в серії пенальті. Тож, у порівнянні з Італією, команда Луїса Енріке провела на 30 хвилин більше. У неї під питанням участь Сарабії, решта – готові. Хоча тренерський штаб регулярно вдається до ротації, тому цікаво, хто зіграє з перших хвилин.

В історії протистоянь цих збірних було 33 зустрічі. 12 перемог за іспанцями (і найбільш значуща в київському фіналі Євро-2012 з рахунком 4:0), 9 перемог італійців і 12 нічиїх.

За матчами на цьому турнірі Італія має кращий вигляд, хоча збірна Іспанії постійно додає і дивує. Не виключаю, що командам знову не вистачить 90 хвилин гри, тобто основний час завершиться внічию. Гадаю, заб'ють обидві команди. А путівку до фіналу, найвірогідніше, отримає "Скуадра адзурра" – 2:1 або 3:2.

Фаворитом матчу називають Італію і аналітики FAVBET. На її потрапляння до фіналу, з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, встановлено коефіцієнт 1.77, на успіх Іспанії – 2.16. У процентному співвідношенні – 55% на 45% на користь італійців. При цьому найбільш реальним рахунком основного часу букмекери називають нічию 1:1.

Дивіться, як на шляху до півфіналу Євро Італія обіграла Бельгію 2:1

А ось як Іспанія на попередній стадії плей-оф в серії пенальті здолала Швейцарію