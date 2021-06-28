Іспанія забила в свої ворота майже з центру поля. Такий автогол можна переглядати вічно

Голкіпер збірної Іспанії Унаї Сімон помилився після пасу назад і підправив м'яч у власні ворота в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Хорватії

Сімон дістає м'яч з воріт, куди його сам і відправив / Фото: Getty Images

У ці хвилини в Копенгагені проходить матч 1/8 фіналу Євро-2020. Зустрічаються збірні Хорватії та Іспанії. На нашому сайті йде онлайн поєдинку Хорватія – Іспанія.

Іспанці дуже активно почали зустріч і проводять атаку за атакою. Тим несподіванішим став гол у ворота Іспанії. На 20-й хвилині Педрі майже від центрального кола віддав пас своєму воротареві. Намагаючись зупинити м'яч, голкіпер Унаї Сімон невдало підставив ногу, від якої м'яч і закотився у ворота.

Раніше УЄФА показав найсмішніші моменти Євро-2020. В одному ролику були зібрані курйозні епізоди групового етапу турніру.