Іспанія – Польща: де і коли дивитися матч Євро-2020

Поєдинок другого туру чемпіонату Європи між іспанцями і поляками почнеться о 22:00 за київським часом. Матч покажуть на ТБ і в інтернеті – список трансляцій

Луїс Енріке і його збірна Іспанії / Фото: Reuters

У суботу, 19 червня, в Севільї відбудеться матч другого туру Євро-2020 в групі Е. Іспанія приймає Польщу. Поєдинок розчарувань стартового туру почнеться о 22:00 за київським часом. Онлайн Іспанія – Польща доступний на нашому сайті.

ІСПАНІЯ – ПОЛЬЩА: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Іспанія – Польща в суботу, 19 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Іспанія vs Польща на Євро-2020 / Фото: Reuters

Аналітики FAVBET називають Іспанію великим фаворитом цього матчу. На її перемогу встановлено коефіцієнт 1.41, на нічию – 4.65, на перемогу Польщі – 10.00. Найбільш імовірним, за котируваннями букмекерів, є рахунок 2:0 на користь іспанців.

Відзначимо, що після стартового туру Євро-2020 в Іспанії сперечаються, чи варто випускати Альваро Морату з перших хвилин. Останнім часом він досить недбало ставиться до гольових моментів. Однак коуч іспанської збірної Луїс Енріке дав зрозуміти, що його підтримки форвард Ювентуса не втратив.

"Альваро в хорошій формі і впевнений в собі. Цього тижня мені не потрібно було ні про що з ним розмовляти. Проти Швеції він зіграв дуже пристойно, а потім старанно працював на тренуваннях. Мората повністю здоровий, і чудово, що з нами його посмішка і позитивний настрій", – заявив Луїс Енріке

Однак не менше критики після стартового туру дісталося і форварду поляків, найкращому футболістові світу-2020 Роберту Левандовському. Нападник пообіцяв, що сьогодні досить іскри, і Польща покаже, як круто вона може грати.

Нагадаємо, в першому турі Іспанія зіграла внічию зі Швецією 0:0.

Позаяк Польща взагалі поступилася Словаччині 1:2.