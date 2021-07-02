Іспанія за пенальті драматично переграла Швейцарію в 1/4 фіналу Євро-2020

Фаворити змогли-таки пробитися до півфіналу, граючи більше 40 хвилин в більшості. У першому таймі 10-й раз на турнірі м'яч відправили в свої ворота

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Після чергових двох днів паузи на Євро-2020 поновилися баталії плей-оф. Перший чвертьфінал пройшов у Санкт-Петербурзі – це був останній матч для російського міста. На нашому сайті тривав онлайн Швейцарія – Іспанія.

Команди взяли з місця в кар'єр, і вже на 8-й хвилині м'яч влетів у ворота Яна Зоммера. Після удару Жорді Альби невдало ногу підставив Денис Закарія і оформив 10-й автогол на нинішньому ЧЄ. Це більше, ніж за всі попередні 15 континентальних турнірів в сумі!

Було багато боротьби, іспанці очікувано більше володіли м'ячем, але до ударів справа доходила нечасто. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

А в середині другого тайму, на 68-й хвилині, Швейцарія знайшла свій шанс. Емерік Ляпорт і Пау Торрес примудрилися після рикошетів подарувати м'яч Ремо Фройлеру. Той виклав його в центр штрафного на Джердана Шакірі, і хавбек Ліверпуля вдало пробив під Унаєм Сімоном – 1:1 .

Правда, незабаром Фройлер отримав червону картку: одноклубник Малиновського в'їхав в ногу Жерару Морено і покинув поле.

Після цього швейцарці пішли практично в глуху оборону. Проте, іспанці так і не змогли засмутити Зоммера і його партнерів ані в основний, ані в додатковий час. Вдруге поспіль наші колишні суперники по Лізі націй взялися бити серію пенальті.

Вже стартував Україна – Англія онлайн.

І тут почалося! Бускетс вдарив в штангу, а Родрі програв дуель Зоммеру. Утім швейцарці Шер і Аканджі не змогли переграти Сімона, а Варгас пробив вище! В результаті вирішальний удар завдав Мікель Оярсабаль – і "Фурія роха" виграла в "лотереї" з рахунком 3:1. Раніше м'ячі в сітку відправляли Дані Ольмо і Жерар Морено у переможців, Маріо Гавранович – у переможених.

Вашій увазі вісім автоголів групового етапу Євро-2020.

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Тим часом Зінченко пообіцяв Англії сюрприз у чвертьфіналі Євро.

Згадаймо, як швейцарці сенсаційно перемогли чемпіонів світу за пенальті: