2 липня 120+1’
Швейцарія 1
Іспанія 1
2 липня 31’
Бельгія 0
Італія 1
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Іспанія за пенальті драматично переграла Швейцарію в 1/4 фіналу Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
2 липня, 21:44
Копіювати лінк
Фаворити змогли-таки пробитися до півфіналу, граючи більше 40 хвилин в більшості. У першому таймі 10-й раз на турнірі м'яч відправили в свої ворота
/ Фото: Reuters

Після чергових двох днів паузи на Євро-2020 поновилися баталії плей-оф. Перший чвертьфінал пройшов у Санкт-Петербурзі – це був останній матч для російського міста. На нашому сайті тривав онлайн Швейцарія – Іспанія.

Команди взяли з місця в кар'єр, і вже на 8-й хвилині м'яч влетів у ворота Яна Зоммера. Після удару Жорді Альби невдало ногу підставив Денис Закарія і оформив 10-й автогол на нинішньому ЧЄ. Це більше, ніж за всі попередні 15 континентальних турнірів в сумі!

Було багато боротьби, іспанці очікувано більше володіли м'ячем, але до ударів справа доходила нечасто. Дивіться найкращі моменти першого тайму:

А в середині другого тайму, на 68-й хвилині, Швейцарія знайшла свій шанс. Емерік Ляпорт і Пау Торрес примудрилися після рикошетів подарувати м'яч Ремо Фройлеру. Той виклав його в центр штрафного на Джердана Шакірі, і хавбек Ліверпуля вдало пробив під Унаєм Сімоном – 1:1 .

Правда, незабаром Фройлер отримав червону картку: одноклубник Малиновського в'їхав в ногу Жерару Морено і покинув поле.

Після цього швейцарці пішли практично в глуху оборону. Проте, іспанці так і не змогли засмутити Зоммера і його партнерів ані в основний, ані в додатковий час. Вдруге поспіль наші колишні суперники по Лізі націй взялися бити серію пенальті.

Вже стартував Україна – Англія онлайн.

І тут почалося! Бускетс вдарив в штангу, а Родрі програв дуель Зоммеру. Утім швейцарці Шер і Аканджі не змогли переграти Сімона, а Варгас пробив вище! В результаті вирішальний удар завдав Мікель Оярсабаль – і "Фурія роха" виграла в "лотереї" з рахунком 3:1. Раніше м'ячі в сітку відправляли Дані Ольмо і Жерар Морено у переможців, Маріо Гавранович – у переможених.

Вашій увазі вісім автоголів групового етапу Євро-2020.

Дивіться нову озвучку мультфільму про козаків до матчу з Англією:

Тим часом Зінченко пообіцяв Англії сюрприз у чвертьфіналі Євро.

Згадаймо, як швейцарці сенсаційно перемогли чемпіонів світу за пенальті:

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

13 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Пʼятниця, 2 липня
1:1 (120+1’)
Дивись на: Трансляція
0:1 (31’)
Дивись на: Трансляція
Субота, 3 липня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на: Трансляція
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти