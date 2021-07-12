І як за цих хлопців не вболівати! Збірна Італії потужно виконала гімн в автобусі

Після перемоги у фіналі чемпіонату Європи футболісти збірної Італії виконали національний гімн по дорозі з "Уемблі" в готель

Гімн Італії у виконанні футболістів - це шедевр

Збірна Італії стала не тільки чемпіоном Європи з футболу. "Скуадра Адзурра" вже давно підкорила серця фанатів виконанням національного гімну. Тут вона може дати фору будь-якій команді.

Але не думайте, що це передматчева показуха. Після перемоги над Англією в фіналі Євро-2020, футболісти виконали гімн Італії прямо в автобусі. Виглядало дуже потужно.

Відео в Instagram виклав захисник Леонардо Бонуччі. Він став одним з героїв зустрічі, зрівнявши рахунок у другому таймі.

До речі, Леонардо заслужив право першої ночі з кубком. Він разом з капітаном команди Джорджіо К'єлліні затягнув трофей до ліжка.

Нагадаємо, що тренер Італії на животі проїхався по столу після перемоги у фіналі Євро-2020. Колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу, ефектно відсвяткував перемогу команди на чемпіонаті Європи.