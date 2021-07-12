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І як за цих хлопців не вболівати! Збірна Італії потужно виконала гімн в автобусі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
12 липня, 13:13
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Після перемоги у фіналі чемпіонату Європи футболісти збірної Італії виконали національний гімн по дорозі з "Уемблі" в готель
Гімн Італії у виконанні футболістів - це шедевр
Гімн Італії у виконанні футболістів - це шедевр

Збірна Італії стала не тільки чемпіоном Європи з футболу. "Скуадра Адзурра" вже давно підкорила серця фанатів виконанням національного гімну. Тут вона може дати фору будь-якій команді.

Але не думайте, що це передматчева показуха. Після перемоги над Англією в фіналі Євро-2020, футболісти виконали гімн Італії прямо в автобусі. Виглядало дуже потужно.

Відео в Instagram виклав захисник Леонардо Бонуччі. Він став одним з героїв зустрічі, зрівнявши рахунок у другому таймі.

До речі, Леонардо заслужив право першої ночі з кубком. Він разом з капітаном команди Джорджіо К'єлліні затягнув трофей до ліжка.

Нагадаємо, що тренер Італії на животі проїхався по столу після перемоги у фіналі Євро-2020. Колишній півзахисник збірної Італії Даніеле Де Россі, який нині входить до тренерського штабу, ефектно відсвяткував перемогу команди на чемпіонаті Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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