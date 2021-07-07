7 липня 13’
Англія 0
Данія 0
7 липня 17:00 Про матч
Динамо 3
Люцерн 3
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Досить відпочивати! Луческу скоротив відпустку гравцям збірної України

Олена Павлова Олена Павлова
7 липня, 22:07
Копіювати лінк
Головний тренер Динамо Мірча Луческу попросив гравців клубу, які брали участь в чемпіонаті Європи-2020 року, повернутися з відпустки на кілька днів раніше
Мірча Луческу чекає збірників і Олександра Караваєва раніше
Мірча Луческу чекає збірників і Олександра Караваєва раніше / Фото: Reuters

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу попросив гравців клубу, які брали участь в Євро-2020, повернутися з відпустки раніше обумовленого терміну. Раніше ми повідомляли, що нападник Динамо посилив невдаху чемпіонату Іспанії.

Спочатку викликані на Євро-2020 українські гравці Динамо повинні були отримати 12 днів відпустки – повідомляє meta-ratings. Серед них – Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Бесєдін, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Тимчик.

Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією
Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією / Фото: Reuters

Був у заявці збірної України і Денис Попов, але він достроково покинув розташування команди через травму литкового м'яза. Україна завершила Євро-2020 3 липня поразкою від Англії у чвертьфіналі. І тепер очікується, що футболісти почнуть перебувати в розташування Динамо на зборі в Швейцарії 12-13 липня.

Читайте також: Прем'єр-ліга підтвердила перенесення матчу Шахтар – Динамо за Суперкубок України

Також від Динамо на Євро поїхав Томаш Кендзьора в складі збірної Польщі, але вона навіть не вийшла з групи і завершила чемпіонат Європи набагато раніше за Україну.

Сьогодні в Швейцарії Динамо яскраво врятувалося в матчі з Люцерном. А новий чемпіонат України стартує 25 липня.

Дивіться, як Динамо грало на зборі в Швейцарії

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти