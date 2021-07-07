Досить відпочивати! Луческу скоротив відпустку гравцям збірної України

Головний тренер Динамо Мірча Луческу попросив гравців клубу, які брали участь в чемпіонаті Європи-2020 року, повернутися з відпустки на кілька днів раніше

Мірча Луческу чекає збірників і Олександра Караваєва раніше / Фото: Reuters

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу попросив гравців клубу, які брали участь в Євро-2020, повернутися з відпустки раніше обумовленого терміну. Раніше ми повідомляли, що нападник Динамо посилив невдаху чемпіонату Іспанії.

Спочатку викликані на Євро-2020 українські гравці Динамо повинні були отримати 12 днів відпустки – повідомляє meta-ratings. Серед них – Георгій Бущан, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Віталій Миколенко, Артем Бесєдін, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Тимчик.

Артем Бесєдін отримує допомогу в матчі зі Швецією / Фото: Reuters

Був у заявці збірної України і Денис Попов, але він достроково покинув розташування команди через травму литкового м'яза. Україна завершила Євро-2020 3 липня поразкою від Англії у чвертьфіналі. І тепер очікується, що футболісти почнуть перебувати в розташування Динамо на зборі в Швейцарії 12-13 липня.

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Також від Динамо на Євро поїхав Томаш Кендзьора в складі збірної Польщі, але вона навіть не вийшла з групи і завершила чемпіонат Європи набагато раніше за Україну.

Сьогодні в Швейцарії Динамо яскраво врятувалося в матчі з Люцерном. А новий чемпіонат України стартує 25 липня.

Дивіться, як Динамо грало на зборі в Швейцарії