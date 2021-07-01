Найгірший гонщик Формули-1 вболіває за збірну України

Російський пілот команди Хаас Нікіта Мазепін побажав удачі футболістам збірної України в чвертьфіналі Євро-2020 проти Англії

Нікіта Мазепін вболіває за Україну / Фото: Instagram

Російський гонщик Формули-1 Нікіта Мазепін, який постійно потрапляє в аварії і займає останні місця, буде вболівати за збірну України в чвертьфіналі Євро-2020.

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"Я дуже сподіваюся, що Україна переможе. Нехай зараз в України і Росії є розбіжності, я народився в ті часи, коли наші народи вважалися братніми, у мене багато друзів в Україні. Це було б здорово для уболівальників, так що я щиро сподіваюся, що їхня перемога трапиться.

Знаєте, 99 відсотків людей, які мене оточують, впевнені в перемозі збірної Англії, але я сподіваюся, що цього не станеться" , – наводить слова Мазепіна GPFans .

Нагадаємо, що Україна і Англія зіграють 3 липня в Римі. Перед цим українці пройшли Швецію в 1/8 фіналу. Переможний гол забив Артем Довбик.

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