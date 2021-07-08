Хабіб пояснив, чому Англія на Євро-2020 грає краще за всіх

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств, який не соромиться висловлювати свою думку, вважає, що футболістам допомагає відсутність корупції

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

У середу пізно ввечері збірна Англії з футболу вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи. Своїми думками про нинішні підопічних Гарета Саутгейта діляться багато експертів і вболівальники. Приєднався до них і непереможний боєць UFC Хабіб Нурмагомедов.

До речі, воротар збірної Англії всього на хвилину побив рекорд, пропустивши гол від Данії.

Своє повідомлення дагестанець опублікував на сторінці в Instagram. Він упевнений, що англійці грають краще за всіх у світі тому, що в їхній країні процвітає футбол, а не корупція.

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Співвітчизники ж зірки з футбольної збірної Росії на ЧЄ завершили виступи на груповому етапі, вигравши один матч у фінів (1:0) і розгромно поступившись командам Бельгії (0:3) і Данії (1:4). При цьому за інформацією російських ЗМІ зарплата головного тренера Станіслава Черчесова – одна з найвищих серед колег і становить 2,5 мільйона євро на рік.

Раніше брат Хабіба висміяв збірну Росії з футболу.

Дивіться огляд півфінального матчу Англія – Данія:

Нагадаємо, що говорив Нурмагомедов про нову війну Ізраїлю і Палестини.