11 липня 22:00
Італія --
Англія --
8 липня 17:30
Зоря --
Пролетер --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
11 липня 03:00
Бразилія --
Аргентина --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Хабіб пояснив, чому Англія на Євро-2020 грає краще за всіх

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
8 липня, 13:43
Копіювати лінк
Знаменитий боєць змішаних єдиноборств, який не соромиться висловлювати свою думку, вважає, що футболістам допомагає відсутність корупції
Хабіб Нурмагомедов
Хабіб Нурмагомедов / Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

У середу пізно ввечері збірна Англії з футболу вперше в історії пробилася до фіналу чемпіонату Європи. Своїми думками про нинішні підопічних Гарета Саутгейта діляться багато експертів і вболівальники. Приєднався до них і непереможний боєць UFC Хабіб Нурмагомедов.

До речі, воротар збірної Англії всього на хвилину побив рекорд, пропустивши гол від Данії.

Своє повідомлення дагестанець опублікував на сторінці в Instagram. Він упевнений, що англійці грають краще за всіх у світі тому, що в їхній країні процвітає футбол, а не корупція.

Читайте також: Рідше Шевченко заміни на Євро-2020 робив тільки Саутгейт. Три збірні використовували їх по максимуму.

Співвітчизники ж зірки з футбольної збірної Росії на ЧЄ завершили виступи на груповому етапі, вигравши один матч у фінів (1:0) і розгромно поступившись командам Бельгії (0:3) і Данії (1:4). При цьому за інформацією російських ЗМІ зарплата головного тренера Станіслава Черчесова – одна з найвищих серед колег і становить 2,5 мільйона євро на рік.

Раніше брат Хабіба висміяв збірну Росії з футболу.

Дивіться огляд півфінального матчу Англія – Данія:

Нагадаємо, що говорив Нурмагомедов про нову війну Ізраїлю і Палестини.

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної Італії

72 300 м
Хто він?
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 11 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти