Групу смерті поховали. Чемпіони дружно покинули Євро

Команди найсильнішого квартету чемпіонату Європи – Франція, Португалія та Німеччина – вилетіли вже в першому раунді плей-офф

Мюллер, Мбаппе і Роналду покинули чемпіонат Європи

Після жеребкування Євро-2020 квартет F назвали групою смерті. Тут зібралися чемпіони світу-2018 французи, чемпіони Євро-2016 португальці і чемпіони світу-2014 німці. Як мінімум одну з цих збірних чекали у фіналі чемпіонату Європи. А вони вже їдуть додому.

Сьогодні в 1/8 фіналу вилетіла Німеччина. Німців на "Уемблі" обіграла Англія – 2:0.

Раніше на цій стадії завершила виступ Франція. У неймовірному поєдинку зі Швейцарією французи розбазарили перевагу в два м'ячі, а потім програли серію пенальті – 3:3 (4:5). Вирішальний удар не реалізував Кіліан Мбаппе.

А Кріштіану Роналду з компанією вибили з Євро-2020 бельгійці, які здобули мінімальну перемогу.

Нагадаємо, що останній чвертьфіналіст чемпіонату Європи визначиться в Глазго, де Україна приймає Швецію.