Головний тренер збірної Росії спростував своє звільнення після Євро-2020

57-річний Станіслав Черчесов наполягає, що він домовився з чиновниками про розставання за домовленістю, а тепер поїде на малу батьківщину в Осетію

Станіслав Черчесов / Фото: Reuters

Після невдалого виступу на чемпіонаті Європи, де російська збірна зайняла останнє місце в групі і не вийшла до плей-оф, чиновники кардинально вирішили питання з тренерським штабом. Вчора стало відомо, що тренера збірної Росії звільнили після провалу на Євро.

Правда, сам Станіслав Черчесов відмовляється вважати свій відхід звільненням. Його слова наводить сайт "Чемпіонат":

"Мене не звільняли, це важливий момент. З боку тренерського штабу були виконані всі завдання, які прописані в контракті. Ми поспілкувалися вчора, обговорили ситуацію і за обопільною згодою вирішили розлучитися. Я побажав удачі новому тренерському штабу, щоб він зміг виконати завдання виходу до фінальної частини чемпіонату світу. Ми абсолютно нормально поговорили, потиснули одне одному руки і домовилися, що на комфортних для РФС умовах ми це питання закриваємо. Два дні тому я написав заяву на відпустку, поїду відпочивати додому, в Осетію".

Ми також писали, що тренер збірної Росії судиться за землю для розведення риби.

Згадаймо, як данці розгромили росіян на груповому етапі:

Раніше Луческу зустрівся з тренером збірної Росії та посміхнувся для її твіттера.