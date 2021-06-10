Глава УАФ полетів до Риму на переговори з УЄФА: спробує зберегти "Героям слава" на футболках

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відправився в Італію на переговори з представниками УЄФА щодо гасла "Героям слава!" на футболках збірної України. Раніше УЄФА заборонив гасло після листа з Росії.

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"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу.

Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА.

У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної.

УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. Так було й цього разу, і буде надалі", – йдеться на сторінці Павелко в Facebook.