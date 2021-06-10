Євро-2020
11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
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Глава УАФ полетів до Риму на переговори з УЄФА: спробує зберегти "Героям слава" на футболках

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
10 червня, 16:34
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Україна намагається зберегти гасло "Героям слава!" на футболках національної збірної. Президент УАФ Андрій Павелко особисто відправився на переговори з УЄФА
Андрій Павелко відправився в Рим на переговори з УЄФА
Андрій Павелко відправився в Рим на переговори з УЄФА / Фото: Facebook

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відправився в Італію на переговори з представниками УЄФА щодо гасла "Героям слава!" на футболках збірної України. Раніше УЄФА заборонив гасло після листа з Росії.

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"Учора ввечері ми отримали лист від УЄФА щодо нових рішень, які були прийняті стосовно форми національної збірної з футболу.

Зранку, я терміново вилетів у Рим, де перебуваю зараз і де тривають наші перемовини з представниками УЄФА.

У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Це гасло вже давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України! Воно футбольне і саме тому було затверджене УЄФА. Кілька днів тому це підтвердив і офіційний коментар європейського футбольного союзу щодо нового дизайну форми нашої збірної.

УАФ завжди поважала міжнародні спортивні принципи і слідувала правилам, якими у своїй роботі керуються найвищі футбольні органи. Так було й цього разу, і буде надалі", – йдеться на сторінці Павелко в Facebook.

Раніше Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на думку російських функціонерів, порушують принципи УЄФА.

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