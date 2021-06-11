"Героям слава!" заховають на формі збірної України на Євро за новим символом

Українська асоціація футболу завершила важкі переговори з УЄФА про дизайн нової амуніції "синьо-жовтих" компромісом. Але справа ще не закрита

/ Фото: УАФ

У п'ятницю ввечері нарешті прояснилася ситуація з ігровою формою збірної України на Євро-2020. УАФ провела складні переговори з функціонерами УЄФА – в результаті сторони досягли певного компромісу. Нагадаємо, сьогодні вранці прийняли рішення, що "Героям слава!" – тепер офіційне гасло УАФ.

Перипетії подій і вердикт чиновників на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Асоціації Андрій Павелко.

Напис "Героям слава!", який був на внутрішній стороні футболок, видалятися не буде. Однак його доведеться прикрити новою нашивкою. На ній будуть карта України, емблема УАФ і ще один напис "Слава Україні!".

Павелко вважає це перемогою, адже УЄФА вимагав повністю прибрати напис "Героям слава!" з амуніції, хоча і визнавав, що раніше її дозволив. При цьому в Україні і далі будуть вироблятися й продаватися футболки в первісному вигляді з обома написами, якими обурюється Росія. В УАФ обіцяють мільйонні тиражі...

Сьогодні нову форму збірної України наділи канадці і британці: їхні посольства нас підтримали.

Поки що це рішення стосується тільки Євро-2020. На прийняття остаточної постанови УЄФА взяв час і займеться ним уже після закінчення турніру.

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