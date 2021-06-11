11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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"Героям слава!" заховають на формі збірної України на Євро за новим символом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 20:07
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Українська асоціація футболу завершила важкі переговори з УЄФА про дизайн нової амуніції "синьо-жовтих" компромісом. Але справа ще не закрита
/ Фото: УАФ

У п'ятницю ввечері нарешті прояснилася ситуація з ігровою формою збірної України на Євро-2020. УАФ провела складні переговори з функціонерами УЄФА – в результаті сторони досягли певного компромісу. Нагадаємо, сьогодні вранці прийняли рішення, що "Героям слава!" – тепер офіційне гасло УАФ.

Перипетії подій і вердикт чиновників на своїй сторінці в Facebook повідомив президент Асоціації Андрій Павелко.

Напис "Героям слава!", який був на внутрішній стороні футболок, видалятися не буде. Однак його доведеться прикрити новою нашивкою. На ній будуть карта України, емблема УАФ і ще один напис "Слава Україні!".

Павелко вважає це перемогою, адже УЄФА вимагав повністю прибрати напис "Героям слава!" з амуніції, хоча і визнавав, що раніше її дозволив. При цьому в Україні і далі будуть вироблятися й продаватися футболки в первісному вигляді з обома написами, якими обурюється Росія. В УАФ обіцяють мільйонні тиражі...

Сьогодні нову форму збірної України наділи канадці і британці: їхні посольства нас підтримали.

Поки що це рішення стосується тільки Євро-2020. На прийняття остаточної постанови УЄФА взяв час і займеться ним уже після закінчення турніру.

Дізнайтеся, звідки з'явилося патріотичне гасло "Слава Україні!"

Дивіться роздуми з дипломатом з Нідерландів про матч на Євро-2020:

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