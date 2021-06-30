Герой України в битві зі шведами Довбик: Не зможу заснути, ніч буде довга

Артем Довбик, який вивів збірну до чвертьфіналу Євро-2020, розповів про вказівки від Андрія Шевченка перед заміною в додатковий час

Артем Довбик вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападаючий збірної України Артем Довбик, який забив переможний гол в поєдинку 1/8 фіналу зі Швецією (2:1), поділився своїми емоціями від матчу Євро-2020 в Глазго.

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"Я – герой матчу? Чесно, поки не усвідомлюю. Всі ходять, тільки про це і говорять. Зараз тільки починаю приходити в себе. Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", – сказав Довбик Футбол 1

Артем Довбик приносить перемогу Україні / Фото: Reuters

Що говорив Шевченко перед виходом на заміну

"Шевченко сказав, щоб я завжди перебував у штрафному і чекав на свій момент, шанс, намагався чіплятися за всі м'ячі, бути на вістрі, чекати моменту. Чи зможу я сьогодні заснути? Напевно, ні. Зараз ще і на допінг піду. Ніч, напевно, буде довга"

Україна у 1/4 фіналу Євро

"Це неймовірно. Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас в такий важкий час, думаю, це дуже важлива перемога в плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо"

В 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.

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