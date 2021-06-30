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Герой України в битві зі шведами Довбик: Не зможу заснути, ніч буде довга

Олена Павлова Олена Павлова
30 червня, 02:37
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Артем Довбик, який вивів збірну до чвертьфіналу Євро-2020, розповів про вказівки від Андрія Шевченка перед заміною в додатковий час
Артем Довбик вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020
Артем Довбик вивів Україну до чвертьфіналу Євро-2020 / Фото: Reuters

Нападаючий збірної України Артем Довбик, який забив переможний гол в поєдинку 1/8 фіналу зі Швецією (2:1), поділився своїми емоціями від матчу Євро-2020 в Глазго.

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"Я – герой матчу? Чесно, поки не усвідомлюю. Всі ходять, тільки про це і говорять. Зараз тільки починаю приходити в себе. Напевно, це доля якась. У мене немає слів просто. Такий збіг обставин, що треба було виходити. Тренер сказав, що треба виходити, допомагати партнерам по команді, чекати свій момент, шанс. Я його все-таки дочекався", – сказав Довбик Футбол 1

Артем Довбик приносить перемогу Україні
Артем Довбик приносить перемогу Україні / Фото: Reuters

Що говорив Шевченко перед виходом на заміну

"Шевченко сказав, щоб я завжди перебував у штрафному і чекав на свій момент, шанс, намагався чіплятися за всі м'ячі, бути на вістрі, чекати моменту. Чи зможу я сьогодні заснути? Напевно, ні. Зараз ще і на допінг піду. Ніч, напевно, буде довга"

Україна у 1/4 фіналу Євро

"Це неймовірно. Думаю, це перемога для всієї країни. Для нас в такий важкий час, думаю, це дуже важлива перемога в плані емоцій. Нас, напевно, зараз весь світ знатиме. Думаю, це дуже важливо"

В 1/4 фіналу Україна зіграє 3 липня в Римі зі збірною Англії, яка відправила додому Німеччину – 2:0.

Ми також писали, про що Шевченко просив команду в матчі зі Швецією.

Дивіться огляд матчу України та Швеції

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E
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#
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І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Португалія
3
7:6
4
3
Німеччина
3
6:5
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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