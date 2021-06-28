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Герой товарняків збірної України зі шведами не зіграє

Олег Люлька Олег Люлька
28 червня, 08:57
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Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков все-таки не встигає відновитися до поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи, який відбудеться в Глазго у вівторок
Зубков Шеві - не помічник
Зубков Шеві - не помічник

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков, який був одним із найкращих гравців збірної України в контрольних матчах перед Євро, все-таки не встигає відновитися після травми литкового м'яза, отриманої в першій грі чемпіонату Європи з Нідерландами. Отже, вінгер пропустить поєдинок 1/8 фіналу проти Швеції 29 червня в Глазго.

Про це в ефірі програми Великий футбол повідомив директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов. За його словами, цю інформацію йому підтвердив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

/ Фото: Reuters

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Раніше в збірній України говорили, що Зубков продовжує індивідуальні бігові вправи, наближаючи своє повернення до роботи з м'ячем. Однак, як бачимо, розраховувати на нього, як і раніше, не доводиться.

До речі, напередодні шпигун Швеції проговорився про головний козир збірної України. Виявляється, скандинави найбільше побоюються непередбачуваних ударів наших лівоногих зірок.

Дивіться, як Україна здобула поки що єдину свою перемогу на Євро

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#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
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9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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