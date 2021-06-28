Герой товарняків збірної України зі шведами не зіграє

Вінгер Ференцвароша Олександр Зубков все-таки не встигає відновитися до поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи, який відбудеться в Глазго у вівторок

Зубков Шеві - не помічник

Півзахисник Ференцвароша Олександр Зубков, який був одним із найкращих гравців збірної України в контрольних матчах перед Євро, все-таки не встигає відновитися після травми литкового м'яза, отриманої в першій грі чемпіонату Європи з Нідерландами. Отже, вінгер пропустить поєдинок 1/8 фіналу проти Швеції 29 червня в Глазго.

Про це в ефірі програми Великий футбол повідомив директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов. За його словами, цю інформацію йому підтвердив головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

/ Фото: Reuters

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Раніше в збірній України говорили, що Зубков продовжує індивідуальні бігові вправи, наближаючи своє повернення до роботи з м'ячем. Однак, як бачимо, розраховувати на нього, як і раніше, не доводиться.

До речі, напередодні шпигун Швеції проговорився про головний козир збірної України. Виявляється, скандинави найбільше побоюються непередбачуваних ударів наших лівоногих зірок.

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