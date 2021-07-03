3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
3 липня 22:00
Україна --
Англія --
6 липня 22:00
Італія --
Іспанія --
7 липня 17:00
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Герой матчу зі шведами Довбик знає, як обіграти Англію і потрапити до МЮ

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
3 липня, 11:35
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Форвард збірної України вважає, що нічого в його житті не змінилося, і він сподівається за рахунок бійцівського характеру пробитися до півфіналу Євро-2020
Артем Довбик, збірна України
Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні наша збірна проведе один з найбільш значущих матчів у своїй історії. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію Україна – Англія. Незважаючи на те, що підопічних Андрія Шевченка вважають аутсайдерами, вони не збираються заздалегідь викидати білий прапор. Зокрема, битися збирається і автор переможного гола в поєдинку 1/8 фіналу зі шведами Артем Довбик.

У коментарі сайту EURO2020 нападник Дніпра-1 розповів про свої відчуття:

"Я тільки через якийсь час [після матчу] почав розуміти, що сталося. Але зараз це в минулому. Наступного дня прокинувся і почав готуватися до збірної Англії. Нічого особливого в моєму житті не змінилося.

Звичайно, Англія – це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані найкращі гравці з найкращої ліги світу. Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили".

Також Артем висловився про бажання батька побачити сина в Манчестер Юнайтед:

"Це мрія батька, і я робитиму все можливе для її реалізації. Але зараз найголовніше – результат в цьому матчі і повна самовіддача всієї команди на футбольному полі. Повторюся, ми зробимо все, що в наших силах".

Читайте також: заявка збірної України на матч проти Англії.

Згадаймо, як Артем вивів збірну України до чвертьфіналу:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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