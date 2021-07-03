Герой матчу зі шведами Довбик знає, як обіграти Англію і потрапити до МЮ

Форвард збірної України вважає, що нічого в його житті не змінилося, і він сподівається за рахунок бійцівського характеру пробитися до півфіналу Євро-2020

Артем Довбик, збірна України / Фото: Reuters

Сьогодні наша збірна проведе один з найбільш значущих матчів у своїй історії. Ми вже ведемо онлайн-трансляцію Україна – Англія. Незважаючи на те, що підопічних Андрія Шевченка вважають аутсайдерами, вони не збираються заздалегідь викидати білий прапор. Зокрема, битися збирається і автор переможного гола в поєдинку 1/8 фіналу зі шведами Артем Довбик.

У коментарі сайту EURO2020 нападник Дніпра-1 розповів про свої відчуття:

"Я тільки через якийсь час [після матчу] почав розуміти, що сталося. Але зараз це в минулому. Наступного дня прокинувся і почав готуватися до збірної Англії. Нічого особливого в моєму житті не змінилося. Звичайно, Англія – це найсильніша збірна не тільки Європи, а й світу. Там зібрані найкращі гравці з найкращої ліги світу. Тільки за рахунок згуртованості і бійцівських якостей можна обіграти такого суперника. Ми будемо намагатися, віддавати всі сили".

Також Артем висловився про бажання батька побачити сина в Манчестер Юнайтед:

"Це мрія батька, і я робитиму все можливе для її реалізації. Але зараз найголовніше – результат в цьому матчі і повна самовіддача всієї команди на футбольному полі. Повторюся, ми зробимо все, що в наших силах".

Читайте також: заявка збірної України на матч проти Англії.

Згадаймо, як Артем вивів збірну України до чвертьфіналу: