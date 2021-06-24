23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія 2
Франція 2
23 червня 22:00 Відео
Німеччина 2
Угорщина 2
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
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Євро-2020

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Німеччина проти Угорщини: відео огляд матчу Євро-2020

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 червня, 00:29
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Угорські футболісти двічі вели в рахунку, але перед фінальним свистком Горецка вивів Німеччину в плей-офф чемпіонату Європи
Нойєр достає м'яч з воріт після удару Салаї
Нойєр достає м'яч з воріт після удару Салаї / Фото: Getty Images

У Мюнхені завершився матч групи F чемпіонату Європи з футболу. Зустрічалися збірні Німеччини та Угорщини, які зберігали шанси на вихід в 1/8 фіналу. Але угорцям потрібно було обов'язково перемагати. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Угорщина . А тут – відео голів та огляд матчу.

Німеччина – Угорщина – 2:2

0:1. 11' Салаї
1:1. 66' Хаверц
1:2. 68' Шафер
2:2. 84' Горецький

11 хвилина. Після навісу в штрафну Адам Салаї головою відправив м'яч у ворота Нойєра

Огляд першого тайму

66 хвилина. Голкіпер Угорщини на виході не потрапляє кулаком по м'ячу – і Хаверц вже забиває у порожні ворота

68 хвилина. Шафер грає на випередження і головою відправляє м'яч в сітку

84 хвилина. Горецка виводить Німеччину в плей-офф

Огляд матчу

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
3
1
2
0
4
3
1
5
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
3
1
1
1
6
5
1
4
Забиті 6
Пропущені 5
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В П
3
Португалія Португалія Пор
3
1
1
1
7
6
1
4
Забиті 7
Пропущені 6
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н П В
4
Угорщина Угорщина Уго
3
0
2
1
3
6
-3
2
Забиті 3
Пропущені 6
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н Н П

Нагадаємо, що сьогодні збірна України вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. Це стало можливим після перемог Іспанії та Швеції. З ким і коли наступний матч України на Євро-2020: всі розклади.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
2:2
Дивись на: Трансляція
2:2
Відео Про матч
Субота, 26 червня
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