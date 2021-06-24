Німеччина проти Угорщини: відео огляд матчу Євро-2020

Угорські футболісти двічі вели в рахунку, але перед фінальним свистком Горецка вивів Німеччину в плей-офф чемпіонату Європи

Нойєр достає м'яч з воріт після удару Салаї / Фото: Getty Images

У Мюнхені завершився матч групи F чемпіонату Європи з футболу. Зустрічалися збірні Німеччини та Угорщини, які зберігали шанси на вихід в 1/8 фіналу. Але угорцям потрібно було обов'язково перемагати. Ми вели онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Угорщина . А тут – відео голів та огляд матчу.

Німеччина – Угорщина – 2:2

0:1. 11' Салаї

1:1. 66' Хаверц

1:2. 68' Шафер

2:2. 84' Горецький

11 хвилина. Після навісу в штрафну Адам Салаї головою відправив м'яч у ворота Нойєра

Огляд першого тайму

66 хвилина. Голкіпер Угорщини на виході не потрапляє кулаком по м'ячу – і Хаверц вже забиває у порожні ворота

68 хвилина. Шафер грає на випередження і головою відправляє м'яч в сітку

84 хвилина. Горецка виводить Німеччину в плей-офф

Огляд матчу

Нагадаємо, що сьогодні збірна України вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. Це стало можливим після перемог Іспанії та Швеції. З ким і коли наступний матч України на Євро-2020: всі розклади.