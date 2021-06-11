11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиця Команди Збірна України Місс Євро-2021 Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Де й о котрій дивитися перший матч Євро-2020 Туреччина – Італія і церемонію відкриття

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 16:40
Копіювати лінк
Перша гра довгоочікуваного чемпіонату Європи з футболу відбудеться в п'ятницю, 11 червня, в Римі на "Стадіо Олімпіко" о 22:00 за київським часом
/ Фото: Reuters

Сьогодні стартує фінальний турнір першості континенту. Відкриють його в Римі збірні Туреччини та Італії, які представляють групу А. Початок гри – о 22:00. Також в цій когорті – команди Вельсу і Швейцарії. На нашому сайті стартував онлайн Туреччина – Італія.

Перед поєдинком на "Стадіо Олімпіко" відбудеться офіційна церемонія відкриття. В Україні і святкове шоу, і матч можна подивитися відразу на трьох каналах: "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також гру покаже інтернет-сервіс OLL.TV.

До того ж, ми будемо вести стрім матчу Туреччина – Італія.

Старт трансляції відкриття турніру заплановано на 21.35, а о 21:50 вся увага вже переключиться на гру.

Дивіться, як італійці перемогли чехів в контрольному матчі:

Нагадаємо, збірна України стартує на чемпіонаті Європи у неділю в Амстердамі гостьовою дуеллю з командою Нідерландів. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

На нашому сайті запущений спеціальний розділ, присвячений виключно Євро-2020.

До вашої уваги – сюжет про спілкування з дипломатом з Нідерландів про матч з Україною:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти