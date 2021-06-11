Де й о котрій дивитися перший матч Євро-2020 Туреччина – Італія і церемонію відкриття

Перша гра довгоочікуваного чемпіонату Європи з футболу відбудеться в п'ятницю, 11 червня, в Римі на "Стадіо Олімпіко" о 22:00 за київським часом

/ Фото: Reuters

Сьогодні стартує фінальний турнір першості континенту. Відкриють його в Римі збірні Туреччини та Італії, які представляють групу А. Початок гри – о 22:00. Також в цій когорті – команди Вельсу і Швейцарії. На нашому сайті стартував онлайн Туреччина – Італія.

Перед поєдинком на "Стадіо Олімпіко" відбудеться офіційна церемонія відкриття. В Україні і святкове шоу, і матч можна подивитися відразу на трьох каналах: "Україна", "Футбол 1" і "Футбол 2". Також гру покаже інтернет-сервіс OLL.TV.

До того ж, ми будемо вести стрім матчу Туреччина – Італія.

Старт трансляції відкриття турніру заплановано на 21.35, а о 21:50 вся увага вже переключиться на гру.

Дивіться, як італійці перемогли чехів в контрольному матчі:

Нагадаємо, збірна України стартує на чемпіонаті Європи у неділю в Амстердамі гостьовою дуеллю з командою Нідерландів. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

На нашому сайті запущений спеціальний розділ, присвячений виключно Євро-2020.

До вашої уваги – сюжет про спілкування з дипломатом з Нідерландів про матч з Україною: