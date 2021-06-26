Газпром приготував гроші на придбання героя матчу Данія – Уельс

Данського форварда Дольберга, який забив два м'ячі у ворота Уельсу, Зеніт має намір купити у Ніцци. Після такої гри форварда доведеться розщедритися

Герой збірної Данії Дольберг / Фото: Reuters

На придбання найкращого гравця матчу 1/8 Євро Данія – Уельс 4:0 Каспера Дольберга, який записав на свій рахунок дубль, вже приготували гроші в Зеніті, яким володіє спонсор УЄФА "Газпром".

Про це розповів колишній гравець Зеніта і збірної Росії Андрій Аршавін, слова якого наводить Матч ТВ.

"Перед чемпіонатом Європи нам пропонували його в Зеніт. Але після цих двох голів ціна на нього зросла. Він зараз в Ніцці, а там не так добре все у нього складається, тому він на ринку. Це якісний нападник. Він може за допомогою збірної Данії і голів знайти собі місце під сонцем. Під петербурзьким? Можливо", – заявив Аршавін

Відзначимо, що Касперу Дольбергу – 23 роки. Аналітики Transfermarkt оцінюють його в 20 мільйонів євро. Але тепер, схоже, ця сума стане вищою.

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Цікаво, що в Ніцці Дольберг двічі був жертвою пограбування. У вересні 2019 го у Каспера вкрали годинник за 70 тисяч євро безпосередньо в командній роздягальні. Пізніше в крадіжці зізнався 18-річний одноклубник данця Ламін Діабі, якого вигнали за це з Ніцци.

А минулої осені грабіжники обчистили будинок Дольберга в Ніцці, винісши кілька телефонів і близько двох тисяч євро, а також викравши його Porsche.

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