26 червня 19:00
Уельс 0
Данія 4
26 червня 22:00
Італія 2
Австрія 1
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Євро-2020

Головна Матчі Таблиці Команди Збірна України Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Газпром приготував гроші на придбання героя матчу Данія – Уельс

Олег Люлька Олег Люлька
26 червня, 23:44
Копіювати лінк
Данського форварда Дольберга, який забив два м'ячі у ворота Уельсу, Зеніт має намір купити у Ніцци. Після такої гри форварда доведеться розщедритися
Герой збірної Данії Дольберг
Герой збірної Данії Дольберг / Фото: Reuters

На придбання найкращого гравця матчу 1/8 Євро Данія – Уельс 4:0 Каспера Дольберга, який записав на свій рахунок дубль, вже приготували гроші в Зеніті, яким володіє спонсор УЄФА "Газпром".

Про це розповів колишній гравець Зеніта і збірної Росії Андрій Аршавін, слова якого наводить Матч ТВ.

"Перед чемпіонатом Європи нам пропонували його в Зеніт. Але після цих двох голів ціна на нього зросла. Він зараз в Ніцці, а там не так добре все у нього складається, тому він на ринку. Це якісний нападник. Він може за допомогою збірної Данії і голів знайти собі місце під сонцем. Під петербурзьким? Можливо", – заявив Аршавін

Відзначимо, що Касперу Дольбергу – 23 роки. Аналітики Transfermarkt оцінюють його в 20 мільйонів євро. Але тепер, схоже, ця сума стане вищою.

Читайте також: Гравець матчу Уельс – Данія пробіг 111 футбольних полів

Цікаво, що в Ніцці Дольберг двічі був жертвою пограбування. У вересні 2019 го у Каспера вкрали годинник за 70 тисяч євро безпосередньо в командній роздягальні. Пізніше в крадіжці зізнався 18-річний одноклубник данця Ламін Діабі, якого вигнали за це з Ніцци.

А минулої осені грабіжники обчистили будинок Дольберга в Ніцці, винісши кілька телефонів і близько двох тисяч євро, а також викравши його Porsche.

Дивіться, як Данія з Дольбергом розгромила Уельс

Favbet
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 100 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
0:4
Дивись на: Трансляція
2:1 (121’)
Дивись на: Трансляція
Неділя, 27 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти